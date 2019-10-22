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Huawei’den şoke eden itiraf!

okan.akin okan.akin
TEKNOLOJİ  | 22.10.2019 21:12 | Son Güncelleme

Mate 30 Pro gibi üst seviye akıllı telefonları Google tarafından ambargo yiyen Huawei’den itiraf gibi bir haber geldi. Huawei Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Joy Tan, yaptığı açıklamada HarmonyOS’un Android’e yetişmesinin yıllar alacağını söyledi.

Huawei’den şoke eden itiraf!

Huawei Google krizi hala çözülmüş değil. Hal böyle olunca Huawei de kendi çözüm arayışlarını sürdürüyor. Bu arayışların meyvesi olarak şirket geçtiğimiz aylarda Android’e alternatif olarak geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS’u tanıtmıştı. HarmonyOS’un Android’in yerini alıp alamayacağı tartışılırken bugün bizzat şirketin bir yetkilisi tarafından itiraf gibi bir açıklama geldi.

‘’ANDROİD’E ALTERNATİF BİR İŞLETİM SİSTEMİ YILLAR ALIR’’

Huawei Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Joy Tan yaptığı bir açıklamada Huawei’nin geleceğinden bahsetti. Tan, açıklamasında ‘’Android’e uygun bir alternatif işletim sisteminin geliştirilmesinin yıllar alacağını’’ söyleyerek şirketin zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Tan açıklamasının devamında ise özellikle Avrupa ve Güneydoğu Asya bölgelerinde çok fazla Android kullanıcısı olduğunu ve bu kullanıcıların Google servislerine adapte olduğunu ifade etti.

TAN: ‘HUAWEİ’NİN ANDROİD’TEN VAZGEÇMESİNE GEREK YOK’

Huawei yetkilisi Joy Tan, Huawei’nin işletim sistemi geleceği hakkındaki kişisel görüşlerini de aktardı. Tan’a göre Huawei’nin Android işletim sistemini değiştirmesi gerekmiyor, şirketin sadece Google Play, Gmail, Google Play Hizmetleri ve Chrome gibi Google servislerine iyi bir alternatif bulması yeterli.

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HUAWEİ HARMONYOS BAŞARILI OLAMAYACAK MI?

Bunu söylemek epey güç. Ancak Huawei’nin çok kısa bir zaman içinde yeni bir işletim sistemi hazırlaması ve bir gecede tüm telefonlarını bu sisteme geçiş yapabileceğini söylemesi takdir edilmesi gereken bir durum. Ancak bir de Joy Tan’ın da bahsettiği gibi madalyonun öteki yüzü var. Özellikle Android’e alıştırmış Huawei kullanıcılarını HarmonyOS’a çağırmak Huawei’nin oldukça fazla vaktini alacaktır. Bu süre boyunca HarmonyOS’u beğenmeyen ya da geçişe alışamayan kullanıcılar nedeniyle Huawei, akıllı telefon satışlarında çok ciddi düşüşler yaşayabilir. Bu yüzden Joy Tan’ın da dediği gibi Huawei’nin Android’te kalması herkes için daha hayırlı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
huawei Joy Tan HarmonyOS android Google

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