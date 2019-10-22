Huawei’den şoke eden itiraf!

Huawei Google krizi hala çözülmüş değil. Hal böyle olunca Huawei de kendi çözüm arayışlarını sürdürüyor. Bu arayışların meyvesi olarak şirket geçtiğimiz aylarda Android’e alternatif olarak geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS’u tanıtmıştı. HarmonyOS’un Android’in yerini alıp alamayacağı tartışılırken bugün bizzat şirketin bir yetkilisi tarafından itiraf gibi bir açıklama geldi.

‘’ANDROİD’E ALTERNATİF BİR İŞLETİM SİSTEMİ YILLAR ALIR’’

Huawei Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Joy Tan yaptığı bir açıklamada Huawei’nin geleceğinden bahsetti. Tan, açıklamasında ‘’Android’e uygun bir alternatif işletim sisteminin geliştirilmesinin yıllar alacağını’’ söyleyerek şirketin zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Tan açıklamasının devamında ise özellikle Avrupa ve Güneydoğu Asya bölgelerinde çok fazla Android kullanıcısı olduğunu ve bu kullanıcıların Google servislerine adapte olduğunu ifade etti.

TAN: ‘HUAWEİ’NİN ANDROİD’TEN VAZGEÇMESİNE GEREK YOK’

Huawei yetkilisi Joy Tan, Huawei’nin işletim sistemi geleceği hakkındaki kişisel görüşlerini de aktardı. Tan’a göre Huawei’nin Android işletim sistemini değiştirmesi gerekmiyor, şirketin sadece Google Play, Gmail, Google Play Hizmetleri ve Chrome gibi Google servislerine iyi bir alternatif bulması yeterli.