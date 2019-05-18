Huawei ile Samsung’un sorunu çözüldü!

Örneğin Samsung Apple’a OLED ekran sağlıyor olsa da ikili arasında yıllardır süren patent davaları mevcut. Aynı durum Huawei ve Samsung için de geçerli. Dünyanın en çok akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren 2 firma arasında 40’un üzerinde patent davası mevcuttu. Fakat bu davaların tamamında çözüme ulaşıldığı belirtildi.

Nikkei’nin haberine göre dünyanın en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren şirketi Samsung ile onun hemen ardında yer alan Huawei arasındaki tüm yasal anlaşmazlıklar çözüme bağlandı.

Bu çözüm sürecinde hangi tarafın, hangi tarafa ne kadar ücret ödediği ise açıklanmadı. Daha doğrusu yasal anlaşma ile ilgili hiç bir bilgilendirme yapılmadı.

Sonuç olarak iki dev arasındaki sorunlar tamamen çözülmüş oldu diyebiliriz. Hatırlanacağı üzere Samsung kısa süre önce Apple ile olan anlaşmazlıklarını da mahkeme kararını beklemeden çözüme kavuşturmuştu.

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