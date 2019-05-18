Mynet Trend

Huawei ile Samsung’un sorunu çözüldü!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 18.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarında, her anlamda muazzam bir rekabet mevcut. Sektördeki pek çok şirket aralarında ticari ilişkiler yürütseler de pek çoğu patent davaları yüzünden de karşı karşıya geliyor.

Huawei ile Samsung’un sorunu çözüldü!

Örneğin Samsung Apple’a OLED ekran sağlıyor olsa da ikili arasında yıllardır süren patent davaları mevcut. Aynı durum Huawei ve Samsung için de geçerli. Dünyanın en çok akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren 2 firma arasında 40’un üzerinde patent davası mevcuttu. Fakat bu davaların tamamında çözüme ulaşıldığı belirtildi.

Nikkei’nin haberine göre dünyanın en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren şirketi Samsung ile onun hemen ardında yer alan Huawei arasındaki tüm yasal anlaşmazlıklar çözüme bağlandı.
Bu çözüm sürecinde hangi tarafın, hangi tarafa ne kadar ücret ödediği ise açıklanmadı. Daha doğrusu yasal anlaşma ile ilgili hiç bir bilgilendirme yapılmadı.

Sonuç olarak iki dev arasındaki sorunlar tamamen çözülmüş oldu diyebiliriz. Hatırlanacağı üzere Samsung kısa süre önce Apple ile olan anlaşmazlıklarını da mahkeme kararını beklemeden çözüme kavuşturmuştu.

Redmi K20 performans testinde ortaya çıktı

PARTNERMusti son modaya uyduMusti son modaya uydu
Mega Drive Mini için oyun listesi güncellendiMega Drive Mini için oyun listesi güncellendi
Dünyanın ilk 1TB’lık microSD kartı satıştaDünyanın ilk 1TB’lık microSD kartı satışta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
huawei sansung

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı

Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı

Annesinin gömdüğü bebeği kurtardı

Annesinin gömdüğü bebeği kurtardı

Bu fotoğrafın hikayesine kalp dayanmaz! Ölmeden sadece...

Bu fotoğrafın hikayesine kalp dayanmaz! Ölmeden sadece...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mega Drive Mini için oyun listesi güncellendi

Mega Drive Mini için oyun listesi güncellendi

Dünyanın ilk 1TB’lık microSD kartı satışta

Dünyanın ilk 1TB’lık microSD kartı satışta

Epic Games Store, Steam’i silecek gibi görünüyor

Epic Games Store'dan indirim dersi! İşte o oyunlar

Metro Exodus için 2 ek paketi geliyor

Metro Exodus için 2 ek paketi geliyor

Döner kameralı Asus Zenfone 6 tanıtıldı

Asus sessizliğini bozdu! İşte yeni amiral gemisi

Robert Downey Jr. OnePlus 7 Pro modelinin reklam yüzü olacak

Robert Downey Jr. OnePlus 7 Pro modelinin reklam yüzü olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.