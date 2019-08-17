Huawei Mate 30 Pro kullanıcıların beklentisini ne derece karşılayabilecek?

Bilindiği üzere Çinli üretici her yıl 2 yeni amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkıyor. Bu modellerden P serisine ait olanlar yılın ilk yarısında, Mate serisine ait olanlar ise son çeyrekte tanıtılıyor.

Huawei, kamera tarafındaki önemli yeniliklerini P serisinde tanıtırken, teknik özelliklere yönelik yenilikleri ise Mate serisinde tanıtıyor.

Muhtemelen önümüzdeki dönemde tanıtılacak olan Mate 30 modelleri de kamera tarafında P30 modelleriyle aynı kalibrede olacaktır. Fakat iş teknik özelliklere geldiğinde, Mate 30 modellerinin yeni Kirin yongaları sayesinde daha performanslı bir yapıda olacaklarını söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan son söylentilere göre, Huawei Mate 30 Pro modelinde 30W kablosuz şarj teknolojisi de mevcut olacak. Aslında bu konuda kısa süre önce bir rapor sızdırılmış ve sızdırılan raporda da 25W kablosuz şarj teknolojisinin mevcut olacağından bahsedilmişti.

Fakat Çinli üretici geçtiğimi gün 30W kablosuz şarj teknolojisi için yeni bir sertifika aldı. Genel kanı 30W teknolojisinin yalnızca Huawei Mate 30 Pro modelinde kullanılacağı yönünde. 25W kablosuz şarj teknolojisi ise Mate 30 ve Mate 30 Lite modellerinde kullanılabilir. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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