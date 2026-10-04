Huawei Mate 90 Pro Max Geekbench’te göründü: İşte performansı

Huawei’nin Çin’de tanıttığı dört yeni Mate 90 modelinden daha güçlü olan Pro Max ve RS, şirketin en yeni yonga seti Kirin 9050 Pro’yu kullanıyor. Huawei tanıtım materyallerinde bu yonga seti hakkında fazla bilgi vermedi. Ancak CMM-AL10 model numaralı Mate 90 Pro Max’in Geekbench kayıtları, hem performansa hem de çekirdek yapısına ilişkin ayrıntıları gösterdi.

MATE 90 PRO MAX KAÇ PUAN ALDI?

Mate 90 Pro Max, Geekbench 7’de ortalama 1.317 tek çekirdek ve 5.381 çok çekirdek puanı aldı. Sonuçların haberleştirildiği sırada görülen en yüksek puanlar ise tek çekirdekte 1.528, çok çekirdekte 6.169 oldu.

Geekbench 7 Ortalama puan En yüksek puan Tek çekirdek 1.317 1.528 Çok çekirdek 5.381 6.169

BU PUANLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bu sonuçlar, Kirin 9050 Pro’nun işlemci performansını 2021’de çıkan Snapdragon 8 Gen 1 ile onun ardılı Snapdragon 8 Gen 2 arasında bir yere yerleştiriyor.

KİRİN 9050 PRO’DA DOKUZ ÇEKİRDEK BULUNUYOR

Geekbench kayıtlarına göre Kirin 9050 Pro, dokuz çekirdekli bir işlemciye sahip. Yapılandırmada 3,1 GHz hızında çalışan ve “ultra” olarak anılan bir ana (Prime) çekirdek, 2,7 GHz ve 2,2 GHz hızlarında çalışan toplam altı performans çekirdeği ve 1,75 GHz hızında çalışan iki verimlilik çekirdeği bulunuyor.

Grafik tarafında ise 1,05 GHz hızında çalışan altı çekirdekli Maleoon 955 grafik işlemcisi (GPU) yer alıyor.

7 NM BİLGİSİ HUAWEİ TARAFINDAN DOĞRULANMADI

Bernstein Research’ün raporuna göre Kirin 9050 Pro, SMIC’in N+2 veya N+3 teknolojisi kullanılarak 7 nm sınıfı bir süreçle üretiliyor.

Huawei bu bilgiyi doğrulamadı. Yonga setinin üretim sürecine ilişkin ayrıntılar şimdilik yalnızca bu rapora dayanıyor.

TÜRKİYE’DE SATILACAK MI?

Huawei, Mate 90 serisi için Türkiye’ye yönelik resmi bir satış tarihi, model listesi ya da yerel fiyat açıklamadı.