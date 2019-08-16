Huawei mobil hizmetlerini birçok kişi ile paylaşmak istiyor

Google ve Facebook gibi dünya devlerinden engel yiyen Huawei, Dünya genelinde bir geliştirici platformu kurmak istiyor. Bu platformda 14 adet çekirdek özelliği 51 hizmet ve 885 uygulama programlama arayüzü geliştiricilere sunulacak. Bu, şu ana kadar oluşturulmuş en büyük ve en gelişmiş platform.

Akıllı telefon üreticileri içerisinde kendisini çok farklı bir konuma yerleştirmeyi başarmış olan Huawei şirketi, mobil hizmetlerini mümkün olduğunca geniş bir kitleye yaymak istiyor. Şirketin uygulama geliştiricileri için sunmuş olduğu platforma kayıt oranı %115 büyüdü.

Geçen yıl Ağustos ayında 20 bin artış gerçekleşmişti. Bu yıl içerisinde sayı 43 bin civarlarını buldu. Şirket şu an için genel kayıtlı geliştirici sayısını 910 bin olarak açıkladı. Hem kayıtlı kullanıcı sayısında hem de geliştirici sayısında çok ciddi büyümeler yaşanıyor. Platform 1 milyar kullanıcıya hizmet verebilecek potansiyele sahip.

Huawei şirketinin Tüketici İş Yazılımları Departmanı Müdürü tarafından açıklanan bu veriler son derece memnun edici. Peki sizce de şirket tamamen bağımsız bir konuma ulaşabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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