Mynet Trend

Huawei’nin Nova serisi hakkında bazı detaylar ortaya çıktı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 20.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan Huawei, önümüzdeki günlerde yeni Nova serisi cihazlarıyla teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

Huawei’nin Nova serisi hakkında bazı detaylar ortaya çıktı

Malum şu aralar Çinli üretici hayli zorlu bir süreçten geçiyor. ABD tarafından kara listeye konulması sonrasında Android lisansı iptal edilen Huawei, kendi işletim sistemini geliştirmek için kolları sıvamıştı. Muhtemelen ArkOS önümüzdeki günlerde vitrine çıkmış olacak.

Fakat şimdilik Huawei logosu taşıyan telefonlarda Android işletim sistemi kullanılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere ABD hükümeti Huawei’ye uygulanacak olan yaptırımları 90 gün sonrasına ertelemişti. Kısaca özetlemek gerekirse, Eylül ayına kadar satışa sunulacak olan Huawei modellerinde Android işletim sistemi kullanılmaya devam edecek. Nitekim bu modeller arasında yeni Huawei Nova 5 serisi de bulunuyor.

Huawei’nin bu hafta içerisinde 4 farklı Nova 5 modeli tanıtması bekleniyor. Bu modellerdeki tek ortak özellik ise kamera tarafında bulunacak. Sızdırılan bilgilere göre Huawei tüm Nova 5 modellerinde Samsung imzası taşıyan 32MP’lik GD1 sensorunu kullanacak. Bu sensore hangi modelde nasıl bir kamera diziliminin eşlik edeceği ise henüz netleşmiş değil.

The Last of Us 2 çıkış tarihi netlik kazandı

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni buYürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Twitter'dan flaş karar! Artık izin vermeyecekTwitter'dan flaş karar! Artık izin vermeyecek
İş Ortağı Programı ile kanal stratejisini hızlandırıyorİş Ortağı Programı ile kanal stratejisini hızlandırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
huawei nova akıllı telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei P30 Pro için bugün DC dimming güncellemesi yayınlandı

Huawei P30 Pro için güncelleme yayınlandı

Samsung Galaxy Note 10 için ilk dişe dokunur sızıntı geldi

Merakla bekleniyordu! İlk bilgiler sızdı

İndirime giren Xbox 360 oyunları ile karşınızdayız

İşte indirime giren oyunlar!

PUBG PS4 ve XB1 güncellemesi ile gelecek olan yenilikler

PUBG PS4 ve XB1 güncellemesi ile gelecek olan yenilikler

Huawei ArkOS ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak

Huawei ArkOS ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak

Aboneliği olan uygulamalarda sizi uyarıyor!

Aboneliği olan uygulamalarda sizi uyarıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.