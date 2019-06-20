Huawei’nin Nova serisi hakkında bazı detaylar ortaya çıktı

Malum şu aralar Çinli üretici hayli zorlu bir süreçten geçiyor. ABD tarafından kara listeye konulması sonrasında Android lisansı iptal edilen Huawei, kendi işletim sistemini geliştirmek için kolları sıvamıştı. Muhtemelen ArkOS önümüzdeki günlerde vitrine çıkmış olacak.

Fakat şimdilik Huawei logosu taşıyan telefonlarda Android işletim sistemi kullanılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere ABD hükümeti Huawei’ye uygulanacak olan yaptırımları 90 gün sonrasına ertelemişti. Kısaca özetlemek gerekirse, Eylül ayına kadar satışa sunulacak olan Huawei modellerinde Android işletim sistemi kullanılmaya devam edecek. Nitekim bu modeller arasında yeni Huawei Nova 5 serisi de bulunuyor.

Huawei’nin bu hafta içerisinde 4 farklı Nova 5 modeli tanıtması bekleniyor. Bu modellerdeki tek ortak özellik ise kamera tarafında bulunacak. Sızdırılan bilgilere göre Huawei tüm Nova 5 modellerinde Samsung imzası taşıyan 32MP’lik GD1 sensorunu kullanacak. Bu sensore hangi modelde nasıl bir kamera diziliminin eşlik edeceği ise henüz netleşmiş değil.

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