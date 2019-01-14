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Huawei P Smart (2019) özellikleri neler?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 14.01.2019 09:34 | Son Güncelleme

Huawei P Smart (2019) bugün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Huawei P Smart (2019) özelliklerinin yanında uygun fiyatı ile Android tutkunlarının dikkatini çekmeyi başarıyor. İşte Huawei P Smart (2019) hakkında her şey!

Huawei P Smart (2019) özellikleri neler?

Huawei, Türkiye’de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Çinli dev bugün düzenlenen etkinlikte uygun fiyatlı üst düzey performans sunan telefonu Huawei P Smart 2019‘u tanıttı. 2.399 TL fiyat etiketine sahip olan Huawei P Smart 2019 üst düzey özellikleri ile Android tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Huawei P Smart 2019, 6.21 inç büyüklüğünde 2340×1080 çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Gücünü Huawei Kirin 710 yonga seti ve 3 GB RAM‘den alan telefonda 64 GB dahili depolama birimi bulunuyor.

Huawei P Smart 2019‘da 13 megapiksel + 2 megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera kurulumu yer alıyor. Telefonun önünde ise 8 megapiksellik kamera var. Kutusundan Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.0 ile çıkan Huawei P Smart 2019, 160 gram ağırlığı ile taşınabilirlik konusunda kullanıcısını memnun ediyor.

Yapay zeka özellikleri ile dikkat çeken telefonun bu denli uygun fiyatta olması oldukça sevindirici. Umarız yeni Huawei modelleri de 2019’da uygun fiyatlar ile kullanıcılarla buluşturulur.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei P Smart Teknoloji

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