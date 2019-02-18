Huawei P30 ve P30 ekran özellikleri ortaya çıktı

Çinli Telefon şirketinin bu yılın ilk çeyreğinde tanıtmayı hedeflediği P serisi yeni amiral gemileriyle ilgili yeni bilgiler de edinilmeye başlandı. Serinin ekran özelliklerine dair bir sayfa içeriği sızdı, bu bilgide VOG-L29 model numarasıyla ve 2340x1080 ekran çözünülürlüğüyle piyasaya çıkacağı görülmüş oldu.

Serinin amiral gemileri Full Hd ekran ile geleceği net bir şekilde görülmekte diyebiliriz. Fakat ekran büyüklükleri hakkında daha net bir bilgiye ulaşılamıyor olsa da P30 Pro’ nun 6.5 inc büyüklüğe sahip olacağı haberinin sızıntıdan ibaret olduğunu söylemeliyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu yılın ilk çeyreğinde tanıtılması planlanan serinin devamı P30 ve P30 Pro muhtemelen Android pie ile birlikte gelecektir.

P serisinin yeni amiral gemileri HiSlicon Kirin 980 ile geleceği söylentiler arasında, Huawei P30’ un arkasında 3 kamera büyük abi Huawei P30 Proda ise 4 arka kameraya sahip olması beklenmekte. Aşağıda Huawei P30 Pro’ ya ait muhtemel detaylı bilgiler sunulmakta dilerseniz göz gezdirebilirsiniz.