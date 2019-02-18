Mynet Trend

Huawei P30 ve P30 ekran özellikleri ortaya çıktı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TEKNOLOJİ  | 18.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

Uzun zamandır Huawei’nin piyasaya çıkacak olan yeni amiral gemileri Huawei P30 ve P30 Pro ile ilgili birtakım gelişmeler yaşanıyor, son sızıntıya göre P30 ve P30 pronun ekran özellikleri belli oldu. Peki bu ekranlar kullanıcıları tatmin edebilecek mi biraz daha inceleyelim.

Huawei P30 ve P30 ekran özellikleri ortaya çıktı

Çinli Telefon şirketinin bu yılın ilk çeyreğinde tanıtmayı hedeflediği P serisi yeni amiral gemileriyle ilgili yeni bilgiler de edinilmeye başlandı. Serinin ekran özelliklerine dair bir sayfa içeriği sızdı, bu bilgide VOG-L29 model numarasıyla ve 2340x1080 ekran çözünülürlüğüyle piyasaya çıkacağı görülmüş oldu.

sdsada

Serinin amiral gemileri Full Hd ekran ile geleceği net bir şekilde görülmekte diyebiliriz. Fakat ekran büyüklükleri hakkında daha net bir bilgiye ulaşılamıyor olsa da P30 Pro’ nun 6.5 inc büyüklüğe sahip olacağı haberinin sızıntıdan ibaret olduğunu söylemeliyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu yılın ilk çeyreğinde tanıtılması planlanan serinin devamı P30 ve P30 Pro muhtemelen Android pie ile birlikte gelecektir.

2

P serisinin yeni amiral gemileri HiSlicon Kirin 980 ile geleceği söylentiler arasında, Huawei P30’ un arkasında 3 kamera büyük abi Huawei P30 Proda ise 4 arka kameraya sahip olması beklenmekte. Aşağıda Huawei P30 Pro’ ya ait muhtemel detaylı bilgiler sunulmakta dilerseniz göz gezdirebilirsiniz.

Sızdırılan Huawei P30 Pro özellikleri

Ekran: 6.5 inç, 2340 x 1080 OLED ekran
İşlemci:  Kirin 980
RAM: 12 GB RAM
Depolama: 128 GB depolama alanı
Arka dörtlü kamera: 40 MP + 20 MP + 13 MP (tahmin edilen)
Ön Kamera: 24 Megapiksel ön kamera
Batarya: 22.5W Hızlı şarj destekli 4300 mAh
Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C
İşletim Sistemi: EMUI 9.0.1 tabanlı Android 9.0 Pie

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
PUBG Lite 10 ülkede daha kullanımda!PUBG Lite 10 ülkede daha kullanımda!
LG G8 ThinQ için geri sayım başladıLG G8 ThinQ için geri sayım başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
huawei Huawei P30 P30 ekran özellikleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Camide büyük ahlaksızlık! Kameraya yansıdı

Camide büyük ahlaksızlık! Kameraya yansıdı

Tepkilerden sonra flaş Netflix açıklaması!

Tepkilerden sonra flaş Netflix açıklaması!

Yok artık! Cinsel fantezilerini itiraf ettiler

Yok artık! Cinsel fantezilerini itiraf ettiler

'İntihar' İHA'sı! Böyle tanıtıldı

'İntihar' İHA'sı! Böyle tanıtıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PUBG Lite 10 ülkede daha kullanımda!

PUBG Lite 10 ülkede daha kullanımda!

LG G8 ThinQ için geri sayım başladı

LG G8 ThinQ için geri sayım başladı

Note 8 iki ülkede güncellemeye kavuştu

Note 8 iki ülkede güncellemeye kavuştu

Galaxy M20 ön siparişe açıldı

Galaxy M20 ön siparişe açıldı

Mate 20 Pro başka telefonları da şarj edebiliyor

Mate 20 Pro başka telefonları da şarj edebiliyor

Galaxy Tab S5e ortaya çıktı

Galaxy Tab S5e ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.