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Huawei P40 Pro hakkında iddialar ortaya atılmaya başlandı

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TEKNOLOJİ  | 22.08.2019 09:13 | Son Güncelleme

Söz konusu akıllı telefon kamerası olduğunda Huawei’nin Leica desteğiyle oldukça başarılı işler ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Lakin Huawei’nin amiral gemisi modelleri video kaydı tarafında hala beklentilerin gerisinde bir çizgide bulunuyor.

Huawei P40 Pro hakkında iddialar ortaya atılmaya başlandı

Malum, bu yılın başlarında tanıtılan P30 Pro, özellikle de düşük ışıktaki fotoğraf performansıyla takdir toplamıştı. Fakat kamera tarafıyla bu kadar övünülen bir telefonun 60 fps’te 4K video kaydı gerçekleştirememesi büyük hayal kırıklığı olarak nitelendirilmişti.

Elbette buradaki temel neden kameralardan kaynaklı değil. Yani burada topu Leica’ya atmamak gerekiyor. Asıl problem Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin yonga setlerinde. Şu an ki en güçlü Kirin yongası bile 60 fps’te 4K video kaydını desteklemiyor. Fakat sızdırılan bilgilere göre bu durum Kirin 990 ile birlikte bitecek. Kirin 990’ın video kaydı konusunda Huawei’ye sınıf atlatacağı iddia ediliyor.

Peki bu yonga seti hangi Huawei modelinde karşımıza çıkacak? Şimdilik bu konu hakkında net bir bilgi yok. Fakat genel kanı Kirin 990’ın ilk defa Huawei P40 serisi ile kullanılacağı yönünde. 60 fps’te 4K video kaydı ise Huawei P40 Pro modeline özel olacak.

Elbette bu bilgilerin şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Zira hoş bir sürprizle Huawei P40 Pro yerine önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan Mate 30 Pro modelinde de 60 fps’te 4K video kaydı özelliği görebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
huawei p40 pro

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