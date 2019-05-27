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Huawei telefon sahiplerinin ellerindeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek? Android gidiyor

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TEKNOLOJİ  | 27.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

Google'ın Huawei telefonlarına verdiği desteği çektiğini duyurmasından sonra Intel ve Qualcomm'da benzer bir açıklamada bulundu. Peki bundan sonra ne olacak?

Elimizdeki telefonları kullanamayacak mıyız? Yoksa sadece fotoğraf makinesi mi olacaklar?

Bundan sonra piyasaya çıkartılacak olan Huawei ve hatta Honor cep telefonlarıyla ilgili gelişmeler ne olacak? Facebook, Youtube, Whatsapp gibi uygulamaları kullanabilecek miyiz? Bu soruların cevaplarını videomuzda verirken gelecekle ilgili beklentilerimizi de anlattık.

Huawei B planı olarak 2012'den bu yana kendi işletim sistemi Hongmeng'i geliştiriyor.

Firmanın elinde 3 aylık bir işlemci stoğu bulunduğu biliniyor. Yani şimdilik donanım konusunda bir sıkıntıları yok.


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Anahtar Kelimeler:
huawei telefon android kamera Google

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