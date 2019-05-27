Huawei telefon sahiplerinin ellerindeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek? Android gidiyor

Elimizdeki telefonları kullanamayacak mıyız? Yoksa sadece fotoğraf makinesi mi olacaklar?

Bundan sonra piyasaya çıkartılacak olan Huawei ve hatta Honor cep telefonlarıyla ilgili gelişmeler ne olacak? Facebook, Youtube, Whatsapp gibi uygulamaları kullanabilecek miyiz? Bu soruların cevaplarını videomuzda verirken gelecekle ilgili beklentilerimizi de anlattık.

Huawei B planı olarak 2012'den bu yana kendi işletim sistemi Hongmeng'i geliştiriyor.

Firmanın elinde 3 aylık bir işlemci stoğu bulunduğu biliniyor. Yani şimdilik donanım konusunda bir sıkıntıları yok.



