Huawei Türkiye tablet pazarının lideri oldu

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket haziran ayı itibarıyla pazarda en çok tablet satışı gerçekleştiren marka oldu ve tablet pazarındaki yükselişini Türkiye özelinde de sürdürdü.

PAZAR PAYINI YÜZDE 18'E YÜKSELTTİ



Uluslararası analiz kuruluşu GfK’nın verilerine göre, nisan ayında yüzde 11’lik pazar payıyla Türkiye pazarında öne çıkan Huawei, 3 ay içinde 7 puanlık bir artış sağlayarak bir yıldan kısa bir süre içinde tablet segmentindeki pazar payını yüzde 18’e kadar yükselterek pazar lideri oldu.

Kaynak: AA





