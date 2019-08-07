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Huawei Türkiye tablet pazarının lideri oldu

mustafa.saygin mustafa.saygin
TEKNOLOJİ  | 07.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

Türkiye’de tablet pazarına hızlı bir giriş yapan Huawei, tablet segmentindeki pazar payını yüzde 18'e yükselterek pazar liderliğine ulaştı.

Huawei Türkiye tablet pazarının lideri oldu

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket haziran ayı itibarıyla pazarda en çok tablet satışı gerçekleştiren marka oldu ve tablet pazarındaki yükselişini Türkiye özelinde de sürdürdü.

PAZAR PAYINI YÜZDE 18'E YÜKSELTTİ

Uluslararası analiz kuruluşu GfK’nın verilerine göre, nisan ayında yüzde 11’lik pazar payıyla Türkiye pazarında öne çıkan Huawei, 3 ay içinde 7 puanlık bir artış sağlayarak bir yıldan kısa bir süre içinde tablet segmentindeki pazar payını yüzde 18’e kadar yükselterek pazar lideri oldu.

Kaynak: AA


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