Mynet Trend

Huawei, yaşanan gelişmeler karşısında sessizliğini bozdu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 21.05.2019 10:45 | Son Güncelleme

Hali hazırda akıllı telefon sektöründe en fazla akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren 2. isim olan Huawei, geçtiğimiz gün gündeme bomba gibi düşen gelişmeler ışığında ilk açıklamayı yaptı. Çinli üretici genel olarak durumun içeriği hakkında bilgi vermezken, hali hazırda satılan ve satılmak için bekleyen akıllı telefonların akıbeti de açıklamayla netlik kazanmış oldu.

Huawei, yaşanan gelişmeler karşısında sessizliğini bozdu

Öncelikli olarak Huawei tarafından yapılan açıklamaları direkt olarak sizlerle paylaşalım.

İlk açıklama
“Huawei, Android’in dünyadaki gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunmuştur. Android’in en önemli küresel iş ortaklarından biri olarak hem kullanıcılara hem de sektöre fayda sağlayan bir ekosistem geliştirmek için açık kaynaklı platformlarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır.

HUAWEI, tüm dünyada bugüne kadar satılan ve hali hazırda stokta bulunan tüm HUAWEI ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecektir.

Dünya çapında tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz.

Ayrıca referans için Google ve Android’den gelen açıklamaları sizinle paylaşmak isteriz:

Google:
“Kanuna uyuyor ve sonuçları gözden geçiriyoruz. Hizmetlerimizin kullanıcıları için Google Play ve Google Play Protect’teki güvenlik korumaları mevcut HUAWEI cihazlarında çalışmaya devam edecek.”

Android:

“ABD hükümetinin son eylemlerine uymak üzere attığımız adımlarla ilgili olarak HUAWEI kullanıcılarından gelen sorulara istinaden, ABD hükümetinin tüm gereksinimlerine uymakla birlikte, tüketicilerin halihazırda kullanmakta olduğu mevcut cihazlarda Google Play ve Google Play Protect’in güvenliği gibi hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini garanti ederiz.””

Soru işaretleri devam

Şimdi gelelim Çinli üreticinin yaptığı açıklamanın değerlendirmesine. Açık konuşmak gerekirse, Huawei bize bilmediğimiz birşey söylemiyor. Zaten Google cephesinden böyle bir açıklama gelmişti.
Nitekim Çinli üretici tarafından paylaşılan açıklama kafalardaki soru işaretlerini gidermiş değil. Tamam, hali hazırda satılan veya satılmak için bekleyen Huawei akıllı telefonlara Google Android desteği devam edecek. En azından bu cihazlar mevcut Android sürümlerini kullanmaya devam edecekler. Ayrıca güvenlik güncellemelerini de almayı sürdürecekler.
Peki ya yeni gelecek olan Huawei modelleri? Yani hali hazırda stokta olmayan ya da önümüzdeki dönemde duyurulacak olan modeller?

Geleceği karanlık

Belli ki Huawei’nin henüz bu konu hakkında bir planı yok. Lakin açıklamada geçen “Dünya çapında tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz.” cümlesi, Huawei’nin kendi mobil işletim sistemini geliştirme düşüncelerini güçlendiriyor. Elbette bizimkisi yalnızca bir yorum.

Mevcut şartlarda Huawei için gelecek çok da parlak değil. Şimdilik bildiğimiz tek şey, daha önceden satılan ya da önümüzdeki dönemde stok dahilinde satılacak olan modellerde Android kullanımının devam edeceği. Fakat sonrası ile ilgili net bir detay bulunmuyor.

Çok belli ki Çinli üretici de böyle bir karar beklemiyordu. Gelen bu karar sonrası yapılan ilk açıklama da bu yüzden tatminkar değil. Fakat yine de Huawei’nin ılımlı havasını koruduğunu görüyoruz. Yani kalkıp da Google’la ya da ABD ile bir restleşme içerisine girilmiş değil. Dolayısıyla Çinli üretici ilk etapta uzlaşmak için zemin arayacağa benziyor. Zaten şu aşamada yapılacak en mantıklı hareket de bu olurdu. Yine de bekleyip göreceğiz.

PUBG konsollar için güncelleme alacak!

PARTNERSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilirSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilir
Yeni iPhone'larda sürpriz özellikYeni iPhone'larda sürpriz özellik
Mor renkli Xbox One S Fortnite Limited Edition sızdıMor renkli Xbox One S Fortnite Limited Edition sızdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
huawei telefon çin abd Google

En Çok Okunan Trend Haberler

Binali Yıldırım ile vatandaş arasında güldüren sohbet

Binali Yıldırım ile vatandaş arasında güldüren sohbet

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Intel ve Qualcomm Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldı!

Intel ve Qualcomm Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldı!

iPhone XI için gerçeğe en yakın konsept videosu

iPhone XI için gerçeğe en yakın konsept videosu

Huawei’nin bu aralar başı belada

Huawei’nin bu aralar başı belada

Yeni iPhone modellerinde sürpriz bir özellik olacak

Yeni iPhone'larda sürpriz özellik

Mor renkli Xbox One S Fortnite Limited Edition sızdı

Mor renkli Xbox One S Fortnite Limited Edition sızdı

Huawei’nin idam kararı resmiyet kazandı!

Huawei’nin idam kararı resmiyet kazandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.