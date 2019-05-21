Huawei, yaşanan gelişmeler karşısında sessizliğini bozdu

Öncelikli olarak Huawei tarafından yapılan açıklamaları direkt olarak sizlerle paylaşalım.
İlk açıklama
“Huawei, Android’in dünyadaki gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunmuştur. Android’in en önemli küresel iş ortaklarından biri olarak hem kullanıcılara hem de sektöre fayda sağlayan bir ekosistem geliştirmek için açık kaynaklı platformlarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır.
HUAWEI, tüm dünyada bugüne kadar satılan ve hali hazırda stokta bulunan tüm HUAWEI ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecektir.
Dünya çapında tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz.
Ayrıca referans için Google ve Android’den gelen açıklamaları sizinle paylaşmak isteriz:
Google:
“Kanuna uyuyor ve sonuçları gözden geçiriyoruz. Hizmetlerimizin kullanıcıları için Google Play ve Google Play Protect’teki güvenlik korumaları mevcut HUAWEI cihazlarında çalışmaya devam edecek.”
Android:
“ABD hükümetinin son eylemlerine uymak üzere attığımız adımlarla ilgili olarak HUAWEI kullanıcılarından gelen sorulara istinaden, ABD hükümetinin tüm gereksinimlerine uymakla birlikte, tüketicilerin halihazırda kullanmakta olduğu mevcut cihazlarda Google Play ve Google Play Protect’in güvenliği gibi hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini garanti ederiz.””
Soru işaretleri devam
Şimdi gelelim Çinli üreticinin yaptığı açıklamanın değerlendirmesine. Açık konuşmak gerekirse, Huawei bize bilmediğimiz birşey söylemiyor. Zaten Google cephesinden böyle bir açıklama gelmişti.
Nitekim Çinli üretici tarafından paylaşılan açıklama kafalardaki soru işaretlerini gidermiş değil. Tamam, hali hazırda satılan veya satılmak için bekleyen Huawei akıllı telefonlara Google Android desteği devam edecek. En azından bu cihazlar mevcut Android sürümlerini kullanmaya devam edecekler. Ayrıca güvenlik güncellemelerini de almayı sürdürecekler.
Peki ya yeni gelecek olan Huawei modelleri? Yani hali hazırda stokta olmayan ya da önümüzdeki dönemde duyurulacak olan modeller?
Geleceği karanlık
Belli ki Huawei’nin henüz bu konu hakkında bir planı yok. Lakin açıklamada geçen “Dünya çapında tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz.” cümlesi, Huawei’nin kendi mobil işletim sistemini geliştirme düşüncelerini güçlendiriyor. Elbette bizimkisi yalnızca bir yorum.
Mevcut şartlarda Huawei için gelecek çok da parlak değil. Şimdilik bildiğimiz tek şey, daha önceden satılan ya da önümüzdeki dönemde stok dahilinde satılacak olan modellerde Android kullanımının devam edeceği. Fakat sonrası ile ilgili net bir detay bulunmuyor.
Çok belli ki Çinli üretici de böyle bir karar beklemiyordu. Gelen bu karar sonrası yapılan ilk açıklama da bu yüzden tatminkar değil. Fakat yine de Huawei’nin ılımlı havasını koruduğunu görüyoruz. Yani kalkıp da Google’la ya da ABD ile bir restleşme içerisine girilmiş değil. Dolayısıyla Çinli üretici ilk etapta uzlaşmak için zemin arayacağa benziyor. Zaten şu aşamada yapılacak en mantıklı hareket de bu olurdu. Yine de bekleyip göreceğiz.
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