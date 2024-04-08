Hudutsuz Sevda'dan aşk mı çıktı? Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu kol kola yakalanınca...

Gerek paylaşımları gerek açıklamaları gerekse başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Hayal Köseoğlu son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alıyor.

Hudutsuz Sevda dizisinde Fikret ve Damla karakterlerine hayat veren Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu dizide rol gereği de aşk yaşıyor.

Dizide yasak aşk yaşayan ikili geçtiğimiz günlerde Karaköy sokaklarında görüntülendi.

"ASLA YOK" DEDİ

İki oyuncu beraber Kadıköy sokaklarında görüntülenirken, o anlar TV100 kameralarına yansıdı.

Kol kola görüntülenen oyunculardan Burak Sevinç kameralara açıklama yaparken, kol kola görünmelerine "yanlış görmüşsünüzdür" dedi. Sevinç "Setten çıktık, hayır tabii ki ilişki yok" dedi.







