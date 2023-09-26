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Hudutsuz Sevda'nın Asiye'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia'yı görenler çok şaşırdı! 'Annesinin kopyası'

26.09.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde Asiye karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, oyunculuk perfomansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan Dermancıoğlu bu defa kızıyla konuşulmaya başlandı. Ünlü oyuncunun kızı Refia'yı görenler çok şaşırdı.

Rol aldığı yapımlar, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Esra Dermancıoğlu bu defa kızı Refia Dermancıoğlu ile gündem oldu. Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli dram dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes Yenge' rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Dermancıoğlu'nun eski eşinden bir kızı var. Ünlü oyuncunun kızı Refia'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Esra Dermancıoğlu 2

54 yaşındaki başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia'yı gören herkes benzerliklerini konuşuyor.

Esra Dermancıoğlu kızı tek

Anne-kızın fotoğraflarına sosyal medyada; 'Annesini kopyası', 'Aynı annesi', 'Bu kadar benzeyemez' gibi yorumlar yapılıyor.

Esra Dermancıoğlu kızı annesi

Esra Dermancıoğlu ya da doğum adıyla Esra Altınay, 7 Aralık 1968ü yılında doğdu. Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olduğu biliniyor.

Esra Dermancıoğlu 4

Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.

Esra Dermancıoğlu 3

Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 139. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Esra Dermancıoğlu 1

2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.

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