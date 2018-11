HBO'nun 6 bölümlük yeni mini dizisi 'The Undoing', Jean Hanff Korelitz'in yazdığı 'You Should Have Known' kitabından uyarlanıyor. Susanne Bier'in yönetmenliğini üstleneceği dizinin senaryosu, Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı 'Big Little Lies' dizisinin de senaryosunu yazan David E. Kelley’nin imzasını taşıyor.

Hugh Grant ve Nicole Kidman’ın başrollerde yer aldığı dizinin merkezinde Kidman'ın canlandıracağı 'Grace Sachs' karakteri bulunuyor.