Hugh Jackman'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Twitter'dan bir duyuru yapan Hugh Jackman, babası Chris Jackman'ın 5 Eylül sabahı vefat ettiğini duyurdu.

Duygusal bir not yazan Jackman, babasını Avustralya'da her 5 Eylül'de kutlanan 'Avustralya Babalar Günü'nde kaybettiğini belirterek babasının bir fotoğrafını paylaştı.



Jackman notunda, babasının ölümü nedeniyle derin bir üzüntüye boğulduğunu belirterek "Erken saatlerde babam vefat etti. Ona karşı büyük bir minnet ve sevgiyle doluyum. Olağanüstü bir insandı. Kendisini ailesine, işine ve inancına adadı" diye yazdı.

84 yaşında hayata gözlerini yuman Chris Jackman, tek başına Hugh dahil 3 oğlunu Avustralya'da büyüttü.



