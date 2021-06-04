Hugh Jackman ve Rebecca Ferguson’un başrollerini paylaştığı “The Reminiscence” filminden resmi fragman geldi

Her bölümüyle izleyicilerin merakla beklediği Westworld dizisinin yazarlarından Lisa Joy’un yeni filmi Reminiscence'tan ilk fragman geldi. The Reminiscence'ın oyuncu kadrosunda Hugh Jackman ve Rebecca Ferguson'ın yanı sıra Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Marina de Tavira, Daniel Wu, Nico Parker, Angela Sarafyan, Mojean Aria, Brett Cullen, ve Natalie Martinez yer alıyor.

The Reminiscence filminin 20 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye’de vizyona girmesi bekleniyor.

THE REMINISCENCE FİLMİNİN KONUSU

Distopik bir gelecekte yaşanan iklim değişikliği Miami’nin sular altında kalmasına yol açar. Su altında kalan şehirde gece ve gündüz kavramı ortadan kalkar. Hatta sadece gece yaşanmaya başlar. Böyle bir dünyada yaşayan bir bilim adamı olan Nick Bannister, insanlara unuttukları şeyleri hatırlatmaya çalışmaktadır. Nick, kendisine gelen danışanlarına, sordukları sorularla onları geçmişe götürüp, geliştirdiği teknoloji ile hatırlamak istedikleri şeylerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Kendisi için önemli bir anahtarı kaybeden gizemli bir kadın, Nick’e gelerek anahtarı bulması için yardımcı olmasını ister. Anahtarı bulmak için genç kadınla vakit geçirmeye başlayan Nick, kendisini beklenmeyen bir ilişkinin içerisinde bulur. Artık sevgilisi olduğunu kadının, anahtarını bulmak için geçmişini öğrenmek zorunda kalan Nick,tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalacaktır.



