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Cannes’dan Jodie Foster’a özel ödül! Onursal Altın Palmiye Ödülü’nün sahibi olacak

03.06.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 74. Cannes Film Festivali’nde Onursal Altın Palmiye Ödülü'nün Jodie Foster’a verileceği açıklandı.

Cannes’dan Jodie Foster’a özel ödül! Onursal Altın Palmiye Ödülü’nün sahibi olacak

6 Haziran 2021 Pazar günü açılışı yapılacak olan Cannes Film Festival, bu yıl 74’üncü kez sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Yeni açıklamaya göre festivalin onur konuğu yıldız oyuncu Jodie Foster olacak. Foster, festivalin kapanış törenini jüri başkanı Spike Lee'den aldığı ödül listesiyle başlatacak.

Foster, bugüne kadar Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda, Alain Delon gibi yüksek standartlardaki sanatçılardan onur konuğu olduğu listeye adını yazdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Jodie Foster
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