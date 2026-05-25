Hükümdar adayları: Biri paraşütle atladı, diğeri liseye başlıyor

İngiltere ise daha farklı düşünüyor ve geleceğin kralını bu sonbaharda liseye gönderiyor.

İngiliz kraliyetinin veliahtı Prens George ve İspanya'nın veliaht kraliçesi Leonor. İkisi de geleceğin hükümdarı. İkisi de Z kuşağı. Ama aralarındaki eğitim farkı, iki farklı ülkenin krallık anlayışını çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor.

George, hangi liseye gidecek?

Şu an on iki yaşında olan Prens George, kardeşleri Charlotte ve Louis ile birlikte Windsor yakınlarındaki Lambrook Okulu'nda okurken bu sonbaharda lise çağına geçiyor. Ve bu geçiş, İngiliz kraliyet tarihinde her zaman önemli bir an olmuştur. Prens William Eton'a gitmişti, şimdi tüm işaretler George'un da aynı yola gireceğini söylüyor.

Ama burada William'dan önemli bir fark var. William sekiz yaşında yatılı okula başlamıştı. George ise bugüne kadar ailesiyle birlikte, Windsor'daki Adelaide Cottage'da yaşadı. Bu, William'ın çocuklarını daha modern ve birlikte yetiştirme anlayışının bir parçası. Üç çocuğu aynı okula göndermesi bile kraliyet geleneğinde alışılmışın dışında bir tercih.

Peki George yatılı okula gidecek mi? Uzmanlar bunun "William'ın sekiz yaşında yaşadığından çok daha farklı bir deneyim" olacağını söylüyor. Çünkü William, o dönemde anne babasının ayrılığını yaşıyordu. George'un ise yanında sağlam bir aile var.

Askeri eğitim meselesine gelince: Eski bir saray çalışanı şunu söylüyor: "George, ister istemez askeri eğitim alacak. Beğense de beğenmese de. Bu, her hükümdarın geçtiği bir süreç." Ama bu henüz çok uzakta. Şimdilik George için mesele, hangi liseye gideceği.

Leonor ise askeri eğitim alıyor

İspanya'ya geçince tablo köklü biçimde değişiyor.

Leonor, liseyi Galler'deki UWC Atlantic College'da tamamladıktan hemen sonra askeri eğitime başladı. İspanya Sarayı'nın açıklaması netti: "Prensesin, tahtın varisi ve ileride İspanya'nın kraliçesi olarak üstleneceği sorumluluklar göz önüne alındığında askeri eğitim zorunlu ve değerli görülmektedir."

Ve bu eğitim göstermelik değildi. İlk yıl Zaragoza'daki Kara Kuvvetleri Akademisi, ikinci yıl Marín Deniz Harp Okulu ve Juan Sebastián de Elcano eğitim gemisi, üçüncü yıl ise San Javier Hava ve Uzay Akademisi.

Deniz eğitiminin bir bölümü masabaşında değil, okyanus ortasında geçti. Leonor, 2025'in başında Juan Sebastián de Elcano ile okyanusa açıldı. Ailesi onu rıhtımdan gözyaşlarıyla uğurladı. Leonor; Brezilya, Şili, Panama, Peru, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti ve New York kıyılarına gitti. Bu, gerçek bir deniz yolculuğuydu.

Ve bu hafta Leonor paraşüt eğitimini tamamlayarak İspanya kraliyet ailesinin ilk paraşütçüsü unvanını aldı. Temmuz ayında ise üç kuvvette de eğitimini tamamlamış, kara ve hava kuvvetlerinde teğmen, deniz kuvvetlerinde asteğmen rütbesine sahip olacak.

Bunların ardından ne mi gelecek? Madrid yakınlarındaki Carlos III Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi okuyacak.

İki farklı sistem

Bu iki hikayeyi yan yana koyunca ortaya ilginç bir tablo çıkıyor.

İngiltere'nin yaklaşımı şu: Önce sıradan bir çocukluk, mümkün olduğunca normal bir okul hayatı, sonra yavaş yavaş kraliyet sorumluluğuna alışma. William'ın George için seçtiği yol, kendi acı deneyimlerinden öngördüğü bir yol. Erken yatılı okul, erken yalnızlık, ailesinin dağılmasını okul koridorlarında öğrenmek... Bunların hiçbirini oğluna yaşatmak istemiyor.

İspanya'nın yaklaşımı ise çok daha yapısal ve hızlı. Lise biter bitmez üniforma giymek, okyanus ortasında nöbet tutmak, paraşütle atlamak. Çünkü Leonor bir gün İspanya Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olacak. Bunu soyut olarak değil, bizzat yaşayarak öğrenmeli.

Hangisi daha doğru? Bence bu sorunun tek bir cevabı yok. George henüz on iki, Leonor ise yirmi bir. Aralarındaki fark sadece yaş değil, iki ülkenin iki farklı "hükümdar nasıl yetiştirilir" sorusuna verdikleri iki farklı cevap.