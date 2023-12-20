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HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU, OYUNCULARI VE İSİMLERİ: Hükümet Kadın 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

20.12.2023 20:20 | Son Güncelleme:
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Hükümet Kadın 2 filminin konusu ve oyuncaları merak ediliyor. Filmin yönetmenliğini üstelenen ünlü oyuncu Sermiyan Midyat aynı zamanda filmin hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Film Hükümet Kadın isimli birinci filmin 7 yıl öncesini anlatmaktadır. Peki, Hükümet Kadın 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hükümet Kadın 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Hükümet Kadın 2 filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Hükümet Kadın filminin devamı olan Hükümet Kadın 2 filmini izlemek isteyen sinemaseverler film hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. İşte Hükümet Kadın 2 filmi hakkında detaylı bilgiler...

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU

Güneydoğu’nun ilk kadın belediye başkanı Xate, henüz kendini bekleyen bu başkanlık görevinden habersiz, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel’in eşi olarak yaşamaktadır. Kasabanın iflah olmaz başkan adayı Faruk, hala gözde bekar olarak hayatına devam etmektedir. Belediye başkanı olmak için kendi kendine gelin güvey olan Faruk, film boyunca güvey olmak konusunda da epey yol kat eder. Xate, bir sabah Aziz Veysel’i başkanlık görevine uğurlarken kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz, Xate ile Faruk’u yeniden karşı karşıya getirecektir. Üstelik ağzından yalan çıkamayan Xate ile yeri gelince kendine bile yalan söyleyebilen Faruk, meydanlarda seçim vaatleri ile yarışacaktır.

Hükümet Kadın 2

HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2013 yapımı Hükümet Kadın 2 filmi çekimleri de ilk filmde olduğu gibi Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleşti.

Hükümet Kadın 2

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI VE İSİMLERİ

Demet Akbağ - Xate Nuroğlu
Sermiyan Midyat - Faruk Doğu
Mahir İpek - İkram
Gülhan Tekin - Fehime Doğu
Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu
Ayberk Atilla - Şeyhmuz
Bülent Çolak - Baran Nuroğlu
Dilek Yorulmaz - Zümre Nuroğlu
Burcu Gönder - Güle Nuroğlu
Mine Teber - Sidar Doğu
Osman Alkaş - Veysi Doğu
Mehmet Yaşiru - Abdurrahim Dede
Haki Biçici - Behçet Nuroğlu
Olgun Toker - Adnan Nuroğlu
Doğukan Polat - Süleyman Nuroğlu
Ahmet Sarsılmaz - Yusuf Nuroğlu
Bahadır Efe - Bedri Nuroğlu
Nazmi Kırık - Ferhat
Sarp Aydınoğlu - Peyami Öğretmen
Mustafa Turan - Merdan
Seher Çuhadar - Ebe Hatice
Levent İdem - Nedim Nuroğlu
İpek Elban - Nevide

Hükümet Kadın 2

Ferit Sağlam - Faruk'un Dedesi
Hazım Kısakürek - Fehime'nin Dedesi
Zafer Çika - Yeni Kaymakam
Hamit Demir - Cinci Hoca
Gürsel Fırat - Nazmi
Mehmet Kaçıra - İsa
İrfan Kaçıran - Bilal
Hakan İ. Erkuran - Numan
Sümer Tekin - Mahmudo
Faruk Enterli - Fırat
Özgür Gönenler - Postacı
Güvenç Gümüş - Jak
Muharrem Koç - Faruk Adam 1
Süleyman Üner - Faruk Adam 2
Azad Meşe- Tatlıcı
Elif Erdoğan - Rukiye
Kadir Parlak - Jandarma Komutanı
Ahmet Ay - Jandarma Eri
Hayk Kirakosyan - Fotoğrafçı Hayk
Mustafa Hilmi Sipahi - İmam
Necmiye Demir - Berfo
Arda Turan - Futbolcu
Onur Keskin - Futbolcu
İbrahim Şık - Futbolcu
Hasan Altunbağ - Futbolcu
Ahmet Balta - Futbolcu
İ.Nezih Helvacıoğlu - Hakem
N. Özüm Demirel - Süryani Kızlar
Banu Yeşilnar - Süryani Kızlar
Dilara Omur - Süryani Kızlar
Doğuş Akgün - Rahipler
Giray Gergin - Rahipler
Rıdvan Demirci - Rahipler
Mevlüt Başar - Rahipler
Soner Çan - Rahipler
Ayşe Kaya - Kadın 1
Aynur Oğuz - Kadın 2
Sakıp Teker - Adam
Ayşe Gezer - Faruk Ev Çalışan Kız
Muhammed Yağız Turan - Memik Bebek


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