HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU, OYUNCULARI VE İSİMLERİ: Hükümet Kadın 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Hükümet Kadın 2 filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Hükümet Kadın filminin devamı olan Hükümet Kadın 2 filmini izlemek isteyen sinemaseverler film hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. İşte Hükümet Kadın 2 filmi hakkında detaylı bilgiler...

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU

Güneydoğu’nun ilk kadın belediye başkanı Xate, henüz kendini bekleyen bu başkanlık görevinden habersiz, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel’in eşi olarak yaşamaktadır. Kasabanın iflah olmaz başkan adayı Faruk, hala gözde bekar olarak hayatına devam etmektedir. Belediye başkanı olmak için kendi kendine gelin güvey olan Faruk, film boyunca güvey olmak konusunda da epey yol kat eder. Xate, bir sabah Aziz Veysel’i başkanlık görevine uğurlarken kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz, Xate ile Faruk’u yeniden karşı karşıya getirecektir. Üstelik ağzından yalan çıkamayan Xate ile yeri gelince kendine bile yalan söyleyebilen Faruk, meydanlarda seçim vaatleri ile yarışacaktır.

HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2013 yapımı Hükümet Kadın 2 filmi çekimleri de ilk filmde olduğu gibi Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleşti.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI VE İSİMLERİ

Demet Akbağ - Xate Nuroğlu

Sermiyan Midyat - Faruk Doğu

Mahir İpek - İkram

Gülhan Tekin - Fehime Doğu

Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

Ayberk Atilla - Şeyhmuz

Bülent Çolak - Baran Nuroğlu

Dilek Yorulmaz - Zümre Nuroğlu

Burcu Gönder - Güle Nuroğlu

Mine Teber - Sidar Doğu

Osman Alkaş - Veysi Doğu

Mehmet Yaşiru - Abdurrahim Dede

Haki Biçici - Behçet Nuroğlu

Olgun Toker - Adnan Nuroğlu

Doğukan Polat - Süleyman Nuroğlu

Ahmet Sarsılmaz - Yusuf Nuroğlu

Bahadır Efe - Bedri Nuroğlu

Nazmi Kırık - Ferhat

Sarp Aydınoğlu - Peyami Öğretmen

Mustafa Turan - Merdan

Seher Çuhadar - Ebe Hatice

Levent İdem - Nedim Nuroğlu

İpek Elban - Nevide

Ferit Sağlam - Faruk'un Dedesi

Hazım Kısakürek - Fehime'nin Dedesi

Zafer Çika - Yeni Kaymakam

Hamit Demir - Cinci Hoca

Gürsel Fırat - Nazmi

Mehmet Kaçıra - İsa

İrfan Kaçıran - Bilal

Hakan İ. Erkuran - Numan

Sümer Tekin - Mahmudo

Faruk Enterli - Fırat

Özgür Gönenler - Postacı

Güvenç Gümüş - Jak

Muharrem Koç - Faruk Adam 1

Süleyman Üner - Faruk Adam 2

Azad Meşe- Tatlıcı

Elif Erdoğan - Rukiye

Kadir Parlak - Jandarma Komutanı

Ahmet Ay - Jandarma Eri

Hayk Kirakosyan - Fotoğrafçı Hayk

Mustafa Hilmi Sipahi - İmam

Necmiye Demir - Berfo

Arda Turan - Futbolcu

Onur Keskin - Futbolcu

İbrahim Şık - Futbolcu

Hasan Altunbağ - Futbolcu

Ahmet Balta - Futbolcu

İ.Nezih Helvacıoğlu - Hakem

N. Özüm Demirel - Süryani Kızlar

Banu Yeşilnar - Süryani Kızlar

Dilara Omur - Süryani Kızlar

Doğuş Akgün - Rahipler

Giray Gergin - Rahipler

Rıdvan Demirci - Rahipler

Mevlüt Başar - Rahipler

Soner Çan - Rahipler

Ayşe Kaya - Kadın 1

Aynur Oğuz - Kadın 2

Sakıp Teker - Adam

Ayşe Gezer - Faruk Ev Çalışan Kız

Muhammed Yağız Turan - Memik Bebek







