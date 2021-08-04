Hükümet Kadın filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hükümet Kadın filminin oyuncuları kimdir?

Hükümet Kadın filminde 8 çocuklu ve başarılı bir ev hanımı iken belediye başkanlığı yapmaya başlayan Xate, ilçenin sorunlarını çözmek adına canla-başla çalışır. Bölge halkı için birçok yeniliğe imza atan Xate, yaptığı işlerin ardından çevresindekiler tarafından, ‘’Hükümet Kadın’’ olarak anılır…
Hükümet Kadın 1 ve 2 filmi, Mardin’in Midyat ilçesine bağlı bir köyde çekildi. Köyden bazı insanlar da filmde oynadı…
Güney Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Midyat, Mardin'in ilçesidir. 105 bin kişilik nüfusu bulunuyor.
Midyat’ta yaşayan 8 çocuk annesi Xate’nin okuma-yazması bulunmuyor. Xate’nin kocası, Midyat Belediye Başkanlığını yapıyor. Hiç beklemediği bir an kendisini belediye başkanı olarak buluyor. Başarılı bir ev kadını olan Xate, başkanlığında da başarılı olmayı ister.
Kısa zaman içerisinde ‘Hökümet' gibi kadın olduğunu herkese gösteren Xate, her türlü sorunu da kendi yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Bundan sonra sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için de hayat eskisi gibi olmaz.
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği ve Güney Doğu'da yaşayan ve görev yapan ilk kadın belediye başkanının, 8 çocuklu Xate'nin hikayesini beyazperdeye aktaran Hükümet Kadın filmini başrollerinde Ercan Kesal, Demet Akbağ ve Bülent Çolak yer alıyor.
Sermiyan Midyat – Faruk
Demet Akbağ – Xate
Gülhan Tekin – Fehime
Mahir İpek – Ikram
Ercan Kesal – Aziz Veysel
Burcu Gönder – Güle
Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah
Nazmi Kırık – Ferhat
Sarp Aydınoğlu – Ögretmen
Ayberk Atilla – Şeyhmuz
Haki Biçici – Behçet
Bülent Çolak – Baran
Kemal Uçar – Komutan Celal
Renan Bilek – Müfettis Tugrul
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