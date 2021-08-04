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Hükümet Kadın filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hükümet Kadın filminin oyuncuları kimdir?

04.08.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013’te çekilen Hükümet Kadın filminde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak başrolü paylaşıyor. Kocası belediye başkanı olan ve okuma-yazması olmayan Xate, kendisini belediye başkanı olarak bulur. ‘’Hükümet Kadın’’ olarak anılmaya başlayacak işler yapmaya çalışan Xate, her problemi kendi yöntemleriyle çözmeye çalışır.

Hükümet Kadın filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hükümet Kadın filminin oyuncuları kimdir?

Hükümet Kadın filminde 8 çocuklu ve başarılı bir ev hanımı iken belediye başkanlığı yapmaya başlayan Xate, ilçenin sorunlarını çözmek adına canla-başla çalışır. Bölge halkı için birçok yeniliğe imza atan Xate, yaptığı işlerin ardından çevresindekiler tarafından, ‘’Hükümet Kadın’’ olarak anılır…

HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın 1 ve 2 filmi, Mardin’in Midyat ilçesine bağlı bir köyde çekildi. Köyden bazı insanlar da filmde oynadı…

Güney Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Midyat, Mardin'in ilçesidir. 105 bin kişilik nüfusu bulunuyor.

HÜKÜMET KADIN FİLMİNİN KONUSU

Midyat’ta yaşayan 8 çocuk annesi Xate’nin okuma-yazması bulunmuyor. Xate’nin kocası, Midyat Belediye Başkanlığını yapıyor. Hiç beklemediği bir an kendisini belediye başkanı olarak buluyor. Başarılı bir ev kadını olan Xate, başkanlığında da başarılı olmayı ister.

Kısa zaman içerisinde ‘Hökümet' gibi kadın olduğunu herkese gösteren Xate, her türlü sorunu da kendi yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Bundan sonra sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için de hayat eskisi gibi olmaz.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği ve Güney Doğu'da yaşayan ve görev yapan ilk kadın belediye başkanının, 8 çocuklu Xate'nin hikayesini beyazperdeye aktaran Hükümet Kadın filmini başrollerinde Ercan Kesal, Demet Akbağ ve Bülent Çolak yer alıyor.

Hükümet Kadın filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hükümet Kadın filminin oyuncuları kimdir?

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Sermiyan Midyat – Faruk

Demet Akbağ – Xate

Gülhan Tekin – Fehime

Mahir İpek – Ikram

Ercan Kesal – Aziz Veysel

Burcu Gönder – Güle

Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah

Nazmi Kırık – Ferhat

Sarp Aydınoğlu – Ögretmen

Ayberk Atilla – Şeyhmuz

Haki Biçici – Behçet

Bülent Çolak – Baran

Kemal Uçar – Komutan Celal

Renan Bilek – Müfettis Tugrul

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Çolak Demet Akbağ Ercan Kesal Sermiyan Midyat
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