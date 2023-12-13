Hükümet Kadın oyuncuları kimdir, konusu nedir? Hükümet Kadın filmi ne zaman ve nerede çekilmiştir?

Hükümet Kadın filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat gibi başarılı isimlerin yer aldığı Hükümet Kadın filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri gibi detaylar sinemaseverler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte Hükümet Kadın filmine dair detaylı bilgiler...
Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin kocası Aziz Veysel Midyat Belediye başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur. Ve kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir ölür.
Film, eserin sahibi Sermiyan Midyat'ın babaannesi, Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanlarından Zekiye Midyat'ın gerçek hikayesinden esinlenilerek çekilmiştir.
2013 yapımı Hükümet Kadın filmi, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.
Demet Akbağ - Xate Nuroğlu
Sermiyan Midyat - Faruk Doğu
Mahir İpek - İkram
Gülhan Tekin - Fehime Doğu
Burcu Gönder - Güle Nuroğlu
Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu
Nazmi Kırık - Ferhat
Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla - Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu - Öğretmen
Bülent Çolak - Baran Nuroğlu
Dilek Yorulmaz - Zümre Nuroğlu
Olgun Toker - Adnan Nuroğlu
Haki Biçici - Behçet Nuroğlu
Doğukan Polat - Süleyman Nuroğlu
Renan Bilek - Müfettiş Tuğrul
Kemal Uçar - Komutan Celal
Muhammed Akay - İmam
Rıza Akın - Papaz Hanna
Aziz Sarvan - Komutan'ın babası
İpek Bilgin - Komutan'ın annesi