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Hükümet Kadın oyuncuları kimdir, konusu nedir? Hükümet Kadın filmi ne zaman ve nerede çekilmiştir?

13.12.2023 20:33 | Son Güncelleme:
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Hükümet Kadın filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Filmin yönetmen koltuğunda oturan ünlü oyuncu Sermiyan Midyat aynı zamanda filmin hem senaryosunu kaleme almış hem de başrolünü üstlenmiştir. Hükümet Kadın filmi beyaz perdenin ardından zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Hükümet Kadın oyuncuları kimdir, konusu nedir? Hükümet Kadın filmi ne zaman ve nerede çekilmiştir?

Hükümet Kadın filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat gibi başarılı isimlerin yer aldığı Hükümet Kadın filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri gibi detaylar sinemaseverler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte Hükümet Kadın filmine dair detaylı bilgiler...

HÜKÜMET KADIN KONUSU

Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin kocası Aziz Veysel Midyat Belediye başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur. Ve kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir ölür.

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HÜKÜMET KADIN FİLMİ UYARLAMA MI?

Film, eserin sahibi Sermiyan Midyat'ın babaannesi, Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanlarından Zekiye Midyat'ın gerçek hikayesinden esinlenilerek çekilmiştir.

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HÜKÜMET KADIN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2013 yapımı Hükümet Kadın filmi, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.

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HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Demet Akbağ - Xate Nuroğlu

Sermiyan Midyat - Faruk Doğu

Mahir İpek - İkram

Gülhan Tekin - Fehime Doğu

Burcu Gönder - Güle Nuroğlu

Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

Nazmi Kırık - Ferhat

Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla - Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu - Öğretmen

Bülent Çolak - Baran Nuroğlu

Dilek Yorulmaz - Zümre Nuroğlu

Olgun Toker - Adnan Nuroğlu

Haki Biçici - Behçet Nuroğlu

Doğukan Polat - Süleyman Nuroğlu

Renan Bilek - Müfettiş Tuğrul

Kemal Uçar - Komutan Celal

Muhammed Akay - İmam

Rıza Akın - Papaz Hanna

Aziz Sarvan - Komutan'ın babası

İpek Bilgin - Komutan'ın annesi

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