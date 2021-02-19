Hükümsüz’e bomba iki transfer! Nur Fettahoğlu ve Mine Tugay...

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisi seyirciden büyük ilgi görüyor.

Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve İsmail Hacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, erkek şiddetine dikkat çektiği diziye bomba iki isim tarnsfer oldu.

Birbirinden ünlü isimlerin de konuk olduğu diziye son olarak güçlü oyunculuğuyla tanınan Mine Tugay konuk oldu.



Tugay'dan sonra dizinin 9. ve 10. bölümlerinde Nur Fettahoğlu rol alacak. Öte yandan projenin 2. sezonu için de prensipte anlaşıldığı öğrenildi.



