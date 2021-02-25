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Hükümsüz’e bomba transferler! Mine Tugay, Nur Fettahoğlu ve Kerimcan Kamal Hükümsüz'de

25.02.2021 22:27 | Son Güncelleme:
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Hükümsüz’e bomba transferler! Mine Tugay, Nur Fettahoğlu ve Kerimcan Kamal Hükümsüz'de

Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve İsmail Hacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisine Mine Tugay, Nur Fettahoğlu, Kerimcan Kamal ve Ahmet Olgun Sünear da dahil oldu.

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisi seyirciden büyük ilgi görüyor.

Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve İsmail Hacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, erkek şiddetine dikkat çektiği diziye bomba iki isim transfer oldu.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 8. bölümünde, Mine Tugay'la birlikte, Ahmet Olgun Sünear da konuk olarak yer alacak. Genç oyuncu, dizide Emir karakterini canlandıracak.

Öte yandan gelecek hafta (5 Mart) yayınlanacak olan 9. bölüme ise Kerimcan Kamal konuk oluyor.

Hükümsüz, yeni bölümleriyle her cuma Exxen'de!

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