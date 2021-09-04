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Hulusi Derici 21 yıllık eşinden boşanma haberleriyle gündemde! İrem Derici suskunluğunu bozdu

04.09.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı İrem Derici’nin babası, reklamcı Hulusi Derici, 21 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Selma Derici’ye boşanma davası açtı. Ünlü reklamcı, iki çocuğunun velayeti ile birlikte 1 milyon lira tazminat talep etti. Gündem olan haberin ardından ünlü şarkıcı açıklama yaparak, "'Ben babamın ilk eşinden olan ilk çocuğuyum..." dedi ve ekledi.

Hulusi Derici 21 yıllık eşinden boşanma haberleriyle gündemde! İrem Derici suskunluğunu bozdu

İrem Derici’nin reklamcı babası Hulusi Derici, 21 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Selma Derici’ye kadınlık görevini yerine getirmediği ve sözlü şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

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1 milyon lira tazminat talep eden ve iki çocuğunun velayetini isteyen Hulusi Derici, eşinin kendisine ait olan malları üzerine geçirerek iyi niyetini suistimal ettiğini de öne sürdü.

Dün gün olan haberlerin ardından ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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"KAZIK KADAR BİR KADINIM"

Yaptığı açıklamada, "Şimdi canlarım... Ben babamın ilk eşinden olan ilk çocuğuyum ve ben 5 yaşındayken, 1992 yılında annemle babam boşandılar. Şu an 34 yaşında kazık kadar bir kadınım.

Böyle hassas dönemlerde insanları üzmemeye ekstra özen göstermek lazım.

Biraz daha anlayış rica ediyorum." dedi.

irem derici

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İrem Derici
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