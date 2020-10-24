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Hulusi Kentmen’in evine restorasyon

24.10.2020 17:38 | Son Güncelleme:
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Hulusi Kentmen’in evine restorasyon

Yeşilçam’ın tatlı sert, babacan karakteri Hulusi Kentmen’in İzmit’te bulunan evi için restorasyon çalışması başlatıldı.

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Hulusi Kentmen’in İzmit’te bulunan evini restore edilecek.

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Yıllardır kullanılmaması sebebiyle harabeye dönen ev, yapılan restorasyon çalışmasının ardından halkın hizmetine açılacak.

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Sanat evi olarak hizmet vermesi planlanan binanın restorasyon çalışmasına, bir STK’nın sponsorluğunda yapıyor.

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Aslına uygun şekilde yenilenecek olan binada gerçekleştirilen lazer tarama çalışması ile yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak.

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Yeşilçam’daki babacan rolleriyle halkın sevgisini kazanan usta oyuncu Hulusi Kentmen’in evinin restorasyon çalışmasının bir buçuk yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

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