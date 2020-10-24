Hulusi Kentmen’in evine restorasyon

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Hulusi Kentmen’in İzmit’te bulunan evini restore edilecek.

Yıllardır kullanılmaması sebebiyle harabeye dönen ev, yapılan restorasyon çalışmasının ardından halkın hizmetine açılacak.

Sanat evi olarak hizmet vermesi planlanan binanın restorasyon çalışmasına, bir STK’nın sponsorluğunda yapıyor.

Aslına uygun şekilde yenilenecek olan binada gerçekleştirilen lazer tarama çalışması ile yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak.



Yeşilçam’daki babacan rolleriyle halkın sevgisini kazanan usta oyuncu Hulusi Kentmen’in evinin restorasyon çalışmasının bir buçuk yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.



