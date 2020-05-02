Hülya Avşar'dan dudak uçuklatan talep! Ücretini ikiye katladı

Ünlü isim en son, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde rol alan Hülya Avşar, bölüm başı 60 bin TL kazanıyordu.

Uzun süredir bir projede görülmeyen başarılı ismin bu durumu şaşırtıyordu. Ancak sebebi ortaya çıktı.

BÖLÜM BAŞI 120 BİN TL

Yapımcılar Avşar’ın kapısını çalsa da elleri boş döndü. Çünkü bölüm başı fiyatını iki katına çıkararak, 120 bin TL istedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa" programının haberine göre; istediklerinden de ödün vermeyen Avşar, ne pazarlığa yanaşıyor ne de indirime.

KURALLARI DA VAR

Hülya Avşar, ayrıca set kurallarını değiştirdi. Haftada iki gün izin, sette 10 saatten fazla kalmama kuralı getirdi.

Avşar'ın TV programları için istediği bölüm başı ücret ise 100 bin TL.

