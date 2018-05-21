Hülya Avşar'dan samimi itiraf

Hülya Avşar 27 Nisan'da vizyona giren, yalnızca 2 bin 487 kişi tarafından izlenen filmi 'Selfi'de özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avşar'ın hayatını anlattığı filmde şöyle bir açıklamada bulundu: "Boşandıktan sonra evime erkek olarak bir tek Kaya girdi. O kapı ona her zaman açık."

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu 8 yıllık evliliğin ardından Eylül 2005'te boşanmıştı.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Avşar, daha önce yaptığı açıklamada eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç’la ilişkisinin de filmde yer aldığını vurgulayarak, “Filmin sonunda Kaya’ya teşekkür ediyorum, bu filmi yapmamın yüzde 80 nedeni olduğun için!” ifadelerini kullanmıştı.



