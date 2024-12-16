Hülya Avşar "En son ne zaman birisiyle uyudunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi: Kimle, ne zaman...

Hülya Avşar, ünlü isimleri konuk ettiği YouTube programında bu kez hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Son dönemde konuklarına yönelttiği sorularla sıkça eleştirilen Avşar, gelen cesur sorulara açıkça cevap verdi.

Programda, hayranlarından biri "En son ne zaman birisiyle beraber uyudunuz?" diye sordu. Hülya Avşar, bu soruya verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

Avşar bu soruya "Milattan önce acaba o biri hatırlıyorsa ona bir sorabilir miyiz? Burada telefon jokerimi kullanabilir miyim en son ben kimle ne zaman diye... Bu şaka değil yani gerçekten epey bir zamandır" yanıtını verdi.

Hülya Avşar devamında ise "10 sene oldu herhalde 10 küsür sene" dedi.

"YATAKTA HER GÜN..."

Hülya Avşar ayrıca evlilik sorusuna da "Bir daha evlenmem için sebep yok. Çocuğum da var. Ne için evlenebilirim. Yatakta her gün biriyle yatmak için mi? O da çok konforlu bir şey değil. Ben evli olsaydım yatakları ayırmıştım. O kadar özgürüm ki hayatta evlenmem normal değil bu konuşmalarım farkındayım ama flört bile zor geliyor" yanıtıyla dikkat çekti.