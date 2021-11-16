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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu babasının izinde!

16.11.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu babasının izinden gidiyor. Kaya Çilingiroğlu gibi golfa merak saran Zehra "Spor anlamında babamı tercih ettim" dedi.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu babasının izinde!

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu yaptığı sporlarla gündeme geliyor. Zehra Çilingiroğlu anne ve babası gibi spora oldukça düşkün. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı golf turnuvasında ödül alan Zehra Çilingiroğlu'nun bu anları annesi Hülya Avşar "Anasının kızı" notu ile paylaşmıştı ama Zehra aslında annesinin değil babasının izinden gidiyor.

Zehra Çilingiroğlu, annesi gibi tenisçi olmak yerine, babası gibi golfçü olmaya karar verdi. Hülya Avşar bu konuya dair "Babası onu bir şekilde oraya şey yaptı. Bir şekilde işledi Kaya onu. Gönlü de varmış gerçi" dedi.

Ekran Alıntısı

Zehra Çilingiroğlu ise "Spor anlamında babamın yaptığı sporu tercih ettim. Diğer konularda her ikisini de" yorumunda bulundu.

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Hülya Avşar
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