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Hülya Avşar karantinadan çıktı! 'Bana bu süreç çok iyi geldi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 15:39 | Son Güncelleme

Oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Pandemi süreciyle ilgili konuşan Avşar, "Bu dönemde sanki yeni bir hayata başlıyormuş gibi hissettim" dedi.

Hülya Avşar karantinadan çıktı! 'Bana bu süreç çok iyi geldi'

Oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Avşar, pandemi sürecinde kendisini takdir ettiğini söyledi.

Hayatının uzun süredir "Az insan, çok huzur" düşüncesiyle ilerlediğini söyleyen Hülya Avşar, bu süreçte hiçbir şeyi özlemediğini dile getirdi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 56 yaşındaki Avşar, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Yanlış anlaşılma olmasın. Tabii ki insanların işine gidememesi vesaire zor oldu. Hepsini kabul ediyorum. Allah yardımcıları olsun ama bana bu süreç çok iyi geldi."

Hülya Avşar, "Bu dönemde sanki yeni bir hayata başlıyormuş gibi hissettim. İstediğim saatte yattım, kalktım. Yapamadığım şeyleri yaptım. Okumam gereken şeyler vardı, onları okudum" dedi.

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Avşar, "Karantina sürecinde keşfettiğiniz yeni bir özelliğiniz oldu mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Şunu kendi kendime söyledim; 'Para harcamıyorsun, biri ile buluşma telaşın yok. Bir başkasına gidip, onu görmedin'. Bunlar olmayınca ne oluyor? Az insan, az eşya ve küçük hayat. Bir kere daha kendi kendimi tebrik ettim. Zaten öyle yaşıyordum, bu sefer biraz daha olunca çok mutlu oldum. Yani gerçekten yaşam şeklimi aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. 'Az eşya, az insan, küçük hayat...'

Öte yandan Bodrum'da vereceği konserden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Hülya Avşar, şu ifadeleri kullandı: Konserlerin başlaması, normal hayata geçmemiz beni mutlu ediyor ama hala o panik anı bende devam ediyor.

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