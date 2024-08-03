Hülya Avşar setlere geri dönüyor! Partneri bakın kim oldu

MYNET-Daha önce birçok film ve dizide rol alan ancak uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Hülya Avşar setlere geri dönüyor. Avşar, uzun süre sonra çekimleri Ordu Ünye’de başlayan “Aşkın Dünkü Çocukları” adlı filmin kadrosuna dahil oldu.

Hülya Avşar'ın partnerinin ise usta oyuncu Uğur Yücel olduğu öğrenildi. Avşar bu filmde 'Isabel' karakterine hayat verirken Uğur Yücel de 'Arif' isimli bir karakteri canlandıracak.

SAHNELERİ 4 GÜNDE ÇEKİLECEK

Levent Onan’ın yönettiği ve gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimleri için Hülya Avşar 14 Ağustos’ta Ünye’ye gidecek ve Avşar’ın sahneleri 4 günde tamamlanacak.

Film, iki aşığın 18 yaşında başlayan aşklarını konu alacak. Hikaye zaman atlamasıyla 40 yıllık bir ilişkiyi ekranlara taşıyacak.