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Hülya Avşar'a Mehmet Aslantuğ'dan Bomba Yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

Star Tv'de yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti programında, Avşar'ın usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'u konuk ettiği bölüm sosyal medyayı salladı. İkilinin sohbetleri sırasında Hülya Avşar'ın kadınlara yönelik kullandığı ifadeler Mehmet Aslantuğ'u ve milyonları şok etti. Son yıllarda kadınların çalışma hayatına katılmaları, ekonomik özgürlüklerini ellerine almaları, üretim sürecine katılmaları, evden çıkmaları konularında destekleyici çalışmalar yapılırken, Hülya Avşar'ın "Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuk büyütsüncüyüm." şeklinde sarf ettiği sözler karşısında Mehmet Aslantuğ kibar bir dille muasır medeniyetler seviyesine ancak kadının üretime katılmasıyla ulaşılabileceğini anlatmaya çalıştı. Kadının toplumdaki rolünü evin içine tanımlayan Avşar'a bakışlarıyla Mehmet Aslantuğ gündeme oturdu. .

Hülya Avşar'a Mehmet Aslantuğ'dan Bomba Yanıt

Star Tv'de yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti programında, Avşar'ın usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'u konuk ettiği bölüm sosyal medyayı salladı.

İkilinin sohbetleri sırasında Hülya Avşar'ın kadınlara yönelik kullandığı ifadeler Mehmet Aslantuğ'u ve milyonları şok etti.

Son yıllarda kadınların çalışma hayatına katılmaları, ekonomik özgürlüklerini ellerine almaları, üretim sürecine katılmaları, evden çıkmaları konularında destekleyici çalışmalar yapılırken, Hülya Avşar'ın "Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuk büyütsüncüyüm." şeklinde sarf ettiği sözler karşısında Mehmet Aslantuğ kibar bir dille muasır medeniyetler seviyesine ancak kadının üretime katılmasıyla ulaşılabileceğini anlatmaya çalıştı.

Kadının toplumdaki rolünü evin içine tanımlayan Avşar'a bakışlarıyla Mehmet Aslantuğ gündeme oturdu.

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