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Hülya Koçyiğit ‘Charlie’nin Meleği’ oldu

19.06.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Koçyiğit, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Hülya Koçyiğit ‘Charlie’nin Meleği’ oldu

Oyuncu Hülya Koçyiğit, Instagram hesabından gençlik yıllarına ait olduğu düşünülen bir fotoğraf paylaştı ancak gerçek kısa bir süre sonra açığa çıktı.

Koçyiğit’in “Sevgilerimle” notuyla paylaştığı bu kareye photoshop uygulandığı ortaya çıktı. Fotoğrafın orijinali ise ‘Charlie’nin Melekleri’ ile ünlenen Jaclyn Smith'e ait.

Oyuncunun kısa sürede gündem olan fotoğrafına binlerce yorum geldi. Koçyiğit’in fotoğrafına “Sen de mi Hülya Abla?” ve “Gerek var mı şöyle şeylere” yorumları yapıldı.

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Hülya Koçyiğit Instagram
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