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Hülya Koçyiğit kendisine teklif gelmediği için kırgın...

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.11.2018 17:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan Kültür Sanat Politikaları Kurulunda görevli olan Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, şu sıralar sinema sektöründen teklif alamadığı için kırgın.

Hülya Koçyiğit kendisine teklif gelmediği için kırgın...

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, şu sıralar sinema sektörüne hayli kırgın.

En büyük hayalinin geçmişte olduğu gibi iyi bir sinema filminde başrol oynamak olduğu öğrenilen oyuncu, kendisine hiç teklif gelmemesinden yakınıyor.

Ömrünün sonuna kadar işini yapmak istediğini belirten Koçyiğit, bunu sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayınlarda da dile getiriyor.

Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan Kültür Sanat Politikaları Kurulunda görevli...

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