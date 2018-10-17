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Hülya Koçyiğit, parasızlıktan bir hafta hastanede kalmış

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 17:02 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in ilk kızı Gülşah Alkoçlar'ın doğumunda parasızlıktan dolayı bir hafta hastanede rehin kaldığı ortaya çıktı

Hülya Koçyiğit, parasızlıktan bir hafta hastanede kalmış

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Hülya Koçyiğit ile Fenerbahçeli milli futbolcu Selim Soydan, parasızlıktan dolayı kızları Gülşah'ın dünyaya geldiği doğumun masraflarını karşılayamadı.

Hülya Koçyiğit, masrafların ödenememesi üzerine 1 hafta boyunca hastanede rehin kaldı.

Hastanede rehin kalarak kızını alıp eve gidemeyen Hülya Koçyiğit, o günlerde neler yaşadıklarını, parayı nasıl bulduklarını Habertürk'e şöyle anlattı:

"1969 yılında Nisan ayının 24'ünü gösterdiğinde takvim, sancılarım başlıyor. Aman Allah'ım büyük gün. Koştur koştur hastaneye ve gerekli tetkikler ardından artan sancılarımla doğuma... Heyecanım tavan, bebeğimiz geliyor ve doktorun sesiyle dehşete düşüyorum: "Nur topu gibi kızınız oldu." 25 Nisan oluyor ancak büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalıyoruz. Çıkış işlemini başlatamıyoruz çünkü hastane masraflarını karşılayacak kadar paramız çıkmıyor.

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"AZ KAZANAN BİR AİLEYİZ"

Kalakaldık mı öylece hastanede. Bugünün bir futbolcu ya da oyuncu kazancı o günlerde geçerli değil tabii. Az kazanan, günübirlik kazancıyla geçinen bir aileyiz. Eee tabii bir de evlenmeden önce annemden kalan borçları da ödemeye çalışıyoruz. İnanılmaz şöhretlisin ama maddi gücün yetersiz. Selim'in alacakları var alamıyor, avans bekliyor; gelmiyor. Bir gün geçti yok, iki gün geçti yok. Ben de hastanenin konforuna bıraktım artık kendimi.

"1 HAFTA HASTANEDE BEKLEDİM"

Ailem yanımda, Selim antrenmanlara gidip geliyor. Bu arada para bulmaya çalışıyor ama yok. Sağlıklı bir şekilde normal doğum gerçekleştirip uzun süre hastanede kalan nadir insanlardan olabilirim, bekleyişimiz 1 hafta kadar devam etti çünkü.

Baktık olacak gibi değil artık, Selim babasına durumun gerçek yüzünü anlatıyor bin bir mahcubiyetle. Kayın pederim rahmetli Arif Bey imdadımıza yetişiyor sağ olsun öğrenir öğrenmez. Uzun süre kaldığımız için iyice kabaran hastane masrafımızı ödüyor ve parasızlıktan mahsur kaldığımız hastaneden ancak öyle çıkıp evimize gidebiliyoruz."


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hülya koçyiğit Gülşah Alkoçlar Selim Soydan

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