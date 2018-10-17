Hülya Koçyiğit, parasızlıktan bir hafta hastanede kalmış

Kalakaldık mı öylece hastanede. Bugünün bir futbolcu ya da oyuncu kazancı o günlerde geçerli değil tabii. Az kazanan, günübirlik kazancıyla geçinen bir aileyiz. Eee tabii bir de evlenmeden önce annemden kalan borçları da ödemeye çalışıyoruz. İnanılmaz şöhretlisin ama maddi gücün yetersiz. Selim'in alacakları var alamıyor, avans bekliyor; gelmiyor. Bir gün geçti yok, iki gün geçti yok. Ben de hastanenin konforuna bıraktım artık kendimi.

"1969 yılında Nisan ayının 24'ünü gösterdiğinde takvim, sancılarım başlıyor. Aman Allah'ım büyük gün. Koştur koştur hastaneye ve gerekli tetkikler ardından artan sancılarımla doğuma... Heyecanım tavan, bebeğimiz geliyor ve doktorun sesiyle dehşete düşüyorum: "Nur topu gibi kızınız oldu." 25 Nisan oluyor ancak büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalıyoruz. Çıkış işlemini başlatamıyoruz çünkü hastane masraflarını karşılayacak kadar paramız çıkmıyor.

Hastanede rehin kalarak kızını alıp eve gidemeyen Hülya Koçyiğit, o günlerde neler yaşadıklarını, parayı nasıl bulduklarını Habertürk'e şöyle anlattı:

"1 HAFTA HASTANEDE BEKLEDİM"

Ailem yanımda, Selim antrenmanlara gidip geliyor. Bu arada para bulmaya çalışıyor ama yok. Sağlıklı bir şekilde normal doğum gerçekleştirip uzun süre hastanede kalan nadir insanlardan olabilirim, bekleyişimiz 1 hafta kadar devam etti çünkü.

Baktık olacak gibi değil artık, Selim babasına durumun gerçek yüzünü anlatıyor bin bir mahcubiyetle. Kayın pederim rahmetli Arif Bey imdadımıza yetişiyor sağ olsun öğrenir öğrenmez. Uzun süre kaldığımız için iyice kabaran hastane masrafımızı ödüyor ve parasızlıktan mahsur kaldığımız hastaneden ancak öyle çıkıp evimize gidebiliyoruz."



