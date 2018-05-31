Hunter McGrady’den vücuduyla barışık olanlar için bakın ne yaptı

Büyük beden model denince akla önce Ashley Graham gelse de Hunter McGrady de camianın tanınmış, kendine bir yer edinmiş isimlerinden.

Her daim büyük beden kadınları konuşmalarıyla cesaretlendiren, onlara vücutlarıyla barışık olmaları gerektiğini hatırlatan McGrady, şimdi de Londra merkezli bir mayo markası ile özel bir koleksiyon çıkardı.

Playfull Promises ile vücutlarının ölçüleri ne olursa olsun her kadının her daim güzel olabileceğini ortaya koyduklarını belirten Hunter’ın yeni kreasyonunda bir çok renk kombinasyonu var.

Tek parça, bikini ve mayoların yer aldığı koleksiyonda ürünlerin fiyatı 28-70 dolar arası değişiyor. Yani ortalama 125 TL ile 320 TL arası… (Sözcü)



