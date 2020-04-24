Hüsnü Şenlendirici İzmir'deki çiftliğinde oğlunu evlendirdi

Hüsnü Şenlendirici oğlu Ergün Şenlendirici'yi çiftlikte evlendirdi. Nikah, Hüsnü Şenlendirici'nin İzmir Bergama'daki çiftliğinde kıyıldı.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle nikah törenine sadece aile üyeleri katıldı. Hüsnü Şenlendirici, oğlu ve gelininin pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Şenlendirici, paylaşımına "Bir yastıkta, bir ömür sürsün dilerim. Evimiz şenlendi" notunu düştü.

Ergün Şenlendirici ise eşi ile karesini sosyal medya hesabından "Yolumuz güzel, aydınlık olsun! İyi ki..." notuyla yayınladı.

Öte yandan Şenlendirici, 5 yıl önce, doğup büyüdüğü Bergama ile komşu Kınık ilçesini birbirine bağlayan karayolunun kenarında 10 dönümlük bir çiftlik satın aldı. İçinde yüzme havuzu ve bir villanın da bulunduğu Bakırçay Ovası'nın ortasındaki çiftliğinde 4 yıldır klarnet kampları düzenleyen Şenlendirici, aynı zamanda şehrin gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir yaşam sürüyor.

