Popüler kültürün birbirinden başarılı kadınlarının başrolünde yer aldığı "Hustlers" filminden yeni bir klip yayınlandı. Yeni yayınlanan klipte Lopez'in karakteri Ramona, Constance Wu'nun karakteri Destiny'e etkileyici striptiz yeteneklerini sergileyerek dans dersleri veriyor.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Lorene Scafaria’nın üstlendiği film; gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlandı. Uzun süredir merakla beklenen film, striptiz kulübü çalışanların giriştiği bir dolandırıcılık planını işliyor.

Jennifer Lopez’in başrolünü üstlendiği filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Constance Wu, Madeline Brewer, Lili Reinhart, Grammy ödüllü rap sanatçısı Cardi B, 2013 yılında keşfedildiğinden beri dünyayı kasıp kavuran sanatçı Lizzo, Trace Lysette ve güzel oyuncu Keke Palmer boy gösteriyor.

Dram-komedi türündeki "Hustlers" filminin ülkemizdeki izleyicileriyle 13 Eylül 2019 tarihinde sinemalarda buluşması bekleniyor.



