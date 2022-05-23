"Hüzün Üçgeni", 75. Cannes Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu

Uluslararası başarılar kazandığı "Turist" ve "Kare" filmlerindeki perspektifini "Hüzün Üçgeni"nde de sürdüren Ruben Östlund, bu filminde de insan doğasını hicvederek, filmdeki kara komedi dünyasını üst orta sınıf ve üst sınıfların yaşadığı absürt durumlar üzerine kuruyor.

HÜZÜN ÜÇGENİ KONUSU

Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı film, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. (AA)



