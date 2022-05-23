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"Hüzün Üçgeni", 75. Cannes Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu

23.05.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

75.Altın Palmiye ödüllü yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı yeni filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gerçekleştirdi.Cannes Film Festivali'nin ödülleri, 28 Mayıs akşamı sahiplerini bulacak.

"Hüzün Üçgeni", 75. Cannes Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu

Uluslararası başarılar kazandığı "Turist" ve "Kare" filmlerindeki perspektifini "Hüzün Üçgeni"nde de sürdüren Ruben Östlund, bu filminde de insan doğasını hicvederek, filmdeki kara komedi dünyasını üst orta sınıf ve üst sınıfların yaşadığı absürt durumlar üzerine kuruyor.

HÜZÜN ÜÇGENİ KONUSU

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Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı film, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. (AA)

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