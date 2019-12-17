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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Zabıta Daire Başkanlığı ziyaretindeki görüntüler sosyal medyada olay oldu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Zabıta Daire Başkanlığı ziyareti olay oldu. Ziyaret sırasında Zabıta Tören Mangası'nın karşılaması ve zabıta memurlarının 'hazır ol'da selam durarak beklemesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Zabıta Daire Başkanlığı ziyaretindeki görüntüler sosyal medyada olay oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Girişte, Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy tarafından karşılanan İmamoğlu, Zabıta Tören Mangası’nı selamlayıp, alanda kendisini bekleyen Zabıta memurlarıyla tanıştı.

Zabıta Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulunan İmamoğlu’na burada, Ulusoy tarafından teknik bilgiler verildi. Heyet, daha sonra konferans salonuna geçerek, Ulusoy’un yaptığı detaylı sunumu dinledi.

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İmamoğlu'nun ziyareti sırasında; zabıta memurlarının kendisini hazır olda beklemesi ve Zabıta Tören Mangası sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Bazı kullanıcılar karşılamanın abartılı olduğunu belirterek İmamoğlu'nu kamu ahlakı ve devlet ahlakına uygun olmamakla suçlarken; bazı kullanıcılar da bunun normal bir durum olduğunu savundu.

Ziyarete ilişkin sosyal medyada yaşanan tartışmalar üzerine İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, bu durumun rutin bir uygulama olduğunu belirtti.

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ekrem imamoğlu ibb zabıta sosyal medya zabıta mangası

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Okuyucu Yorumları 189 yorum
işinize bakın basit işlerle uğraşmayın ekrem başkan işini bilir
AKP Lİ BAŞKAN YAPARKEN SORUN YOKTU...!
Birilerine özeniyormu acaba :)
2023 DE ATTAN DÜŞEN ASRIN LİDERİ YOK.KİM ÜLKEYİ, YÖNETECEK EKREM İMAMOĞLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
SABAH AKŞAM SAAT 7 İLA 9 ARASI KAMYON YASAĞI GETİR İMAMOĞLU TRAFİK KİLİT !!! ŞU KAMYONLARA ÇÖP ARABALARINA İŞE GİDİŞ DÖNÜŞ SAATLERİNDE TRAFİK YASAĞI KOYUN ARTIK !!!
ZamPiyon Zampiyonluk Turu atıyor
Sanki Kadir Topbaş, Mevlut Uysal geldiğinde çok farklı karşılanıyordu..
cumhurbaşkanlığı provası yapıyor!
@gamlibaykus_55 ne alaka, zammların sebebini bile anlayamayacak kadar körsünüz. elektiriğe, doğalgaza yani enerjiye zam gelince ne yapacak adam? devletin yaptığı zamları görmez sığır gelir burda goygoy yapar
@legal16 kamyoncular olmazsa sen aç kalırsın salak herif
@cinbad en fazla provasını yapar zaten :D
@nux33 canım ulumandan belli kimin köpeüi olduğun fetögiller de senin gibi uluyor bir bağlantın var demekki ha birde şu liderlik düşüncen varya tıpkı köpeklerin gökten kemik yağmasını beklemeleri gibi olmuş ha ha ha
@r.etkar İYİ DE BU ONLARA TEPKİ OLARAK GELMEDİ Mİ
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