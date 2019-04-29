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İBB binasına "T.C." ibaresi eklenecek

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 29.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye hizmet binasının girişine "T.C." ibaresinin eklenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binası girişine de "T.C." ibaresinin konulması için çalışmalar başladı.

İBB binasına "T.C." ibaresi eklenecek

Belediye ekipleri tarafından ölçünün alınmasının ardından "T.C." ibaresinin yarın akşama kadar belediye binasının girişi ile sağ ve sol yanlarında bulunan duvarlarına konulacağı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası döneminde "T.C. ibaresini çok seviyoruz, her yerde olmalı" demişti.

(DHA)


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istanbul büyükşehir belediyesi tc ankara büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
t.c. nin içini boşaltmışlar pkk ile işbirliği yapmışlar tabalada t.c. olsa ne olur
@gumkad63 tabala değil tabela Türkçeyi doğru kullan
reklam yapmayın
soda için soda hırsızlar hazımsızlığa iyi gelir
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