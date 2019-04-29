Belediye ekipleri tarafından ölçünün alınmasının ardından "T.C." ibaresinin yarın akşama kadar belediye binasının girişi ile sağ ve sol yanlarında bulunan duvarlarına konulacağı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası döneminde "T.C. ibaresini çok seviyoruz, her yerde olmalı" demişti.

(DHA)



