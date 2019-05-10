İBB'den açıklama: T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır

İBB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada, yazıdaki Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin kaldırıldığı yolunda yapılan iftiralara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR"
"Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, halkı kin ve nefrete sürükleyerek kaos oluşturmaya yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."
An itibariyle İBB Saraçhane Başkanlık Binası. pic.twitter.com/dH8aIOjaIL— İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) 9 Mayıs 2019
(AA)
'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlıktan net cevap
İstanbul trafiğindeki baltalı sürücü olayında yeni gelişme!
Bakanlıktan hayati uyarı! Madde madde sıraladı
Göğüs kafesinin üzerinde duran şey...
Tüneli görmek için akın ediyorlar
Bu evleri görmek için akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum