Mynet Trend

İBB'den açıklama: T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır

sesamos sesamos
HABER  | 10.05.2019 00:21 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan, "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi" yazısının yerinde durduğu bildirildi.

İBB'den açıklama: T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır

İBB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada, yazıdaki Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin kaldırıldığı yolunda yapılan iftiralara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR"

"Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, halkı kin ve nefrete sürükleyerek kaos oluşturmaya yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."

(AA)

PARTNERSevgilisine taşındı!Sevgilisine taşındı!
'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlıktan net cevap'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlıktan net cevap
İstanbul trafiğindeki baltalı sürücü olayında yeni gelişme!İstanbul trafiğindeki baltalı sürücü olayında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi ibb tc Türkiye Cumhuriyeti

En Çok Okunan Trend Haberler

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlıktan net cevap

'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlıktan net cevap

Üsküdar'da kan donduran olay! Vatandaşlar bu halde buldu

Üsküdar'da kan donduran olay! Vatandaşlar bu halde buldu

İki çocuğa taciz ilçeyi karıştırdı! Polis operasyon düzenledi, kendini böyle savundu

İki çocuğa taciz ilçeyi karıştırdı! Polis operasyon düzenledi, kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

10 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar! Anne isyan etti

10 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar! Anne isyan etti

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlıktan net cevap

'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlıktan net cevap

TEM’de baltalı sürücü terörü! O sürücü yakalandı

İstanbul trafiğindeki baltalı sürücü olayında yeni gelişme!

Kan donduran olay! Köpekler bulup çıkardı

Kan donduran olay! Köpekler bulup çıkardı

Cinsel saldırıya uğradıktan sonra yakılan Sibel Çelik davasında yeni gelişme!

3 yıl önceki vahşetin davasında yeni gelişme

Muratpaşa Belediyesi'nden 'Mükemmel bir atlayış' videolu 23 Haziran mesajı

Belediyeden 'Mükemmel bir atlayış' videolu 23 Haziran mesajı

Gece kulübündeki cinayette uzman çavuşa müebbet ve 12,5 yıl hapis istemi

Gece kulübünde cinayet! Uzman çavuşa müebbet ve 12,5 yıl hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.