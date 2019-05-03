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Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında fotoğraf değişikliği

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HABER  | 03.05.2019 00:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun makam odasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafının yeri değiştirilirken, masanın arkasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı asıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında fotoğraf değişikliği

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyareti sırasında çekilen fotoğrafta çalışma masasının arkasında yeni bir Atatürk fotoğrafının asılı olduğu görüldü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının indirildiği iddia edildi.

Bunun üzerine İmamoğlu'nun makam odasının fotoğrafı paylaşıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının indirilmediği, yerinin değiştirilerek yan taraftaki duvara asıldığı belirtildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ MAKAM ODASINDAN GETİRDİ

Yeni asılan Atatürk fotoğrafının İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde makam odasında asılı olan fotoğraf olduğu öğrenildi. İmamoğlu'nun, Atatürk'ün depremzede bir vatandaşla ilgilenirken fotoğraflanan eseri, belediye başkanı ile halk ilişkisine yönelik güzel bir enstantane olduğu için çok sevdiği ve bu nedenle Beylikdüzü'nden İBB'deki makam odasına getirdiği belirtildi.

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