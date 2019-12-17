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İBB Ulaşım Kongresi’nde arbede!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi”nde taksiciler ile UBER sürücüleri arasında arbede çıktı. Vatandaşların araya girmesiyle sonlanan arbedede taraflar arasında kalarak zor anlar yaşayan Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir "Hiçbirimize yakışmadı. Yaşananlara üzülüyorum. Neden böyle bir şey yaşanıyor" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin ulaşım sorunlarını konuşmak üzere, “İstanbul Ulaşımını Konuşuyor” başlıklı, “Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi” düzenledi. Kongrede UBER sürücüleri ile taksiciler arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü bir anda gerginlik yaşandı.

DEMİR ARBEDE ARASINDA KALDI

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve tarafların karşı karşıya geldiği arbedede İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, tarafların arasında kalarak zor anlar yaşadı.

"NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAŞANIYOR"

Diğer vatandaşların da araya girmesi ile sakinleştirilen taraflar daha sonra dağıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir arbede esnasında, “Hiçbirimize yakışmadı. Yaşananlara üzülüyorum. Neden böyle bir şey yaşanıyor” dediği görüldü.

Kaynak: İHA

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ibb ulaşım kongresi arbede taksiciler Uber

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
kaliteli ve konforlu bir yolculuk için istanbulda uber şart arabası sigara kokusundan geçilmeyen taksiye binmek zorundamıyım ben
16 milyonluk şehir, bir avuç plaka rantçısına kurban ediliyor..
Geçen gün taksiye bindim tirnakci taksici 40 lira fazla para aldi. Şekerim düşünce 20 lira yerine 200 lira almış para üstü vermemişti. ( Şeker hastasıyım ) Uber sürücüleri belli fiyat belli nazik olmasalar da nazik olmak zorundalar. taksilerin hepsi kalksa keşke yada Uber gibi sistemli olsa boş boş yoldan cevrilemese. Benin kanaatim bu yönde
TAKSİ ESNAFI aralarındaki ÇÜRÜK YUMURTALARI TEMEİZLEMEDİKTEN SONRA vatandaşın tepkisinden,UBER gibi sistemli ve titiz çalışanlardan kurtulmaları mümkün olamaz.TAKSİ ESNAFI OTOKONTROL SİSTEMİNİ KURMALI VE içlerindeki hapçı,tinerci,uyuşturucu,alkol müptelası,müşterisini soyan açgözlüleri ayıklamak zorundadır.. TAKSİCİLERİN DERNEĞİMİ,ŞÖFÖRLER ODASIMI ama hangisi olursa olsun bu elemeyi yapıp bu mesleğin NAMUSUNU KORUMAK ve KURTARMAK MEC BU Rİ YE TİN DE DİİİİİİİR.
böyle yapıcı yorumlar uyarilar oldugu sürece daha iyi yerlere gelecektir taksi camiasi insallah ama bakiyorun insan korsana destek veriyorlar o korsana destek verenlerin insallah kendi yaptiklari isinde korsanini cikar iste ozaman anlar neler yasandigini ama en basta taksi esnafi kendine ceki duzen vermesi ŞART
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