İbo, İnsanlık Suçu'nu sevdi

Kanal D’nin, başrollerinde Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı İnsanlık Suçu dizisne, İbrahim Tatlıses’ten güzel sözler geldi.

İBRAHİM TATLISES TEBRİK ETTİ

İbrahim Tatlıses, dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünü izlerken kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İbrahim Tatlıses hem İnsanlık Suçu ekibine hem de Ahmet Mümtaz Taylan’a olan beğenisini “İnsanlık Suçu dizisini soluksuz izledim… Konu ve senaryo akıcı, oyuncular süper… Hele hele de Ahmet Mümtaz Taylan’ın oyunculuğu kusursuz, mimikleriyle oynuyor resmen, tam bir usta. Tebrik ediyorum” sözleriyle takipçilerine duyurdu.