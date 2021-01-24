İbo Show'da Mehmet Ali Erbil sürprizi! Gözyaşlarını tutamadı

Ebru Yaşar'ın konuk olduğu İbo Show'un son bölümüne damga vuran bir olay yaşandı!

İbo Show'da Mehmet Ali Erbil röportajı gündem oldu. Sağlık sorunları nedeniyle eskisi kadar sık ekranlarda göremediğimiz Erbil, günlerinin nasıl geçtiğini eski dostu İbrahim Tatlıses'e anlattı. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses, eski günlerden ve artık hayatta olmayan arkadaşlarından bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

İBO'DAN ÇOCUK İTİRAFI

Mehmet Ali Erbil koronadan dolayı dışarı çıkmadığını genelde evde olduğunu söyledi. İbrahim Tatlıses'in 8. çocuğu istediğini söylemesi üzerine Mehmet Ali Erbil'in 'Bende 3 tane çocuk mu vardı?' sorusu güldürdü.

Hayatında 1 buçuk yıldır kimsenin olmadığını söyleyen Erbil ,"Ben de önümüzdeki yıllarda daha iyi olursam programlara devam edeceğim. Yanımda yardımcılarım var. Allah eksiklerini göstermesin, iyiyim." dedi.

MEHMET ALİ ERBİL'İN HASTALIĞI NEDİR?

Mehmet Ali Erbil, dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastalığı ile mücadele veriyor. Kaçış sendromu hastalığı ya da bilimsel adıyla "Capillary leak syndrome" kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır.



