MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbo Show'da yer kavgasında flaş gelişme! 'Tank gibi kadınım'

İbo Show'da yer kavgasında flaş gelişme! 'Tank gibi kadınım'

15.02.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İbo Show'da yer kavgasında flaş gelişme! 'Tank gibi kadınım'

'İbo Show'un 6 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan bölümüne konuk olan Ayşe Mine ve Gülden Karaböcek arasında sular durulmuyor. 'Yer kapma' krizi hakkında Gülden Karaböcek, usta sanatçının kızı Nur Karaböcek, Ayşe Mine ve Ahmet Selçuk İlkan'dan çarpıcı açıklamalar...

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV'de ekranlara gelen 'İbo Show' programında, Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasında fasılda yaşanan gerginlik dikkat çekti. Gülden Karaböcek ve o gün stüdyoda bulunan Karaböcek'in kızından açıklama geldi.

602a5847554280052c21cde7

Programın fasıl kısmında tüm sanatçılar sahneye çıktığı sırada, Ayşe Mine'nin şarkı söylerken Faruk Tınaz'ı ekarte ederek İbrahim Tatlıses'in yanına geçtiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Ayşe Mine, meslektaşı Gülden Karaböcek'in kendisini poposu ile ittiğini iddia edince, Gülden Karaböcek cephesinden yanıt gecikmedi.

İbo Show'daki yer kavgasının perde arkası! 'Gülden Karaböcek, Ayşe Mine’ye popo atmış!'İbo Show'daki yer kavgasının perde arkası! 'Gülden Karaböcek, Ayşe Mine’ye popo atmış!'

"BU MEVZU ÇOK UZADI"

Olcay Ünal Sert'e konuşan Gülden Karaböcek, "Ben kimseyi itmedim. Ayrıca henüz ölmedim, bilerek yapılmış hiçbir şey yok. Kendi kendine uzaklaştı, gelmedi. Ahmet Selçuk İlkan çağırdı. Önceden İbrahim'in yanındaydı. Faruk'un yanına gelerek araya girdiği kayıtlarda var. Faruk'u itti mi, yer mi verdi bilemem. Bu mevzu çok uzadı. Gereksiz bir tartışma" ifadelerini kullandı.

602a5848554280052c21cdf1

'ARALARININ AÇILMASI 1984 YILINA DEK UZANIYOR'

Usta sanatçının kızı Nur Karaböcek, "Stüdyoda cep telefonu ile çekim yapmak yasaktı. Görüntüleri biz de sosyal medyada gördük. Annemin haberi bile yoktu, ben söyledim. Orada, içeride izledim. Kesinlikle Ayşe Mine'nin anlattığı gibi bir şey olmadı. Bu tür saçma sapan konularla Annemin üzülmesini istemem. Şarkıcı Onur Akay da, daha önce düet yaptığı Ayşe Mine ile tek taraflı konuşarak haberi medyaya servis etmiş. Yaşananlar kesinlikle yazıldığı gibi değil. Aralarının açılması 1984 yılındaki İzmir Fuarı kadrosundan Ayşe Mine'nin çıkarılmasına dek uzanıyor" dedi.

602a5848554280052c21cdf3

"BENİ POPOSU İLE İTTİ"

Ayşe Mine, "O gün beni itti. Ben de üzüldüm, uzaklaştım. Çünkü ben kırılgan bir yapıdayım. Uzaklaşınca herkes beni çağırdı, Ahmet Selçuk İlkan ve İbrahim Tatlıses de gördü. Görüntülerde onun ittiği var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bir kere Ayşe Mine'yim ben. Yer açmak istesem tank gibi kadınım. Ben bu iri yapımın altında çok hassas bir kadınım. Onun yaptığını mevzu bile etmedim. Beni poposu ile itti. Sonra da mevzuyu kendi lehine çevirdiler" açıklamasını yaptı.
602a5848554280052c21cdf5

'Fasılda Gülden Karaböcek'in önüne mi geçtiniz, onun önüne geçtiğiniz için mi sizi itti?' sorusuna Ayşe Mine, "Farkında bile değilim, hepimiz İbrahim'in yanında olalım diye. Hepimiz çocuk gibi hani. Hiç öyle huylarım yok. Benim hiçbir zaman öyle çabam olmadı, onun o çabaları var" yanıtını verdi.

602a5847554280052c21cde3

'BU KADININ ARKADAŞI, DOSTU YOK'

"Fuar döneminden mi aranız açık?" sorusu üzerine ise Ayşe Mine "Benim aram açık değil. Bu kadının arkadaşı, dostu yok. Ayrıca ben onu severim de. Bizler sanatçıyız, birbirlerimizi korumalıyız. Hepsinden büyük sanatçıyım. Ayrıca İzmir Fuarı'nda öyle bir kadro olmadı. Neşe Karaböcek benim en az 7-8 tane şarkımı okudu, ihtiyacı mı var? 'Günün Birinde'yi okudu. Ben Ayşe Mine'yim. 'Gözlerin Doğuyor Gecelerime'yi Zeki Müren'den önce ilk ben okudum. Gülden Karaböcek orada İbrahim'in yanına oturdu. Ben de köşede oturdum, ne kaybım var. Gülden Karaböcek hiç assolistlik yapmamış bir kadındır, ama ben assolistim. Ayrıca öyle dertliyim ki, kardeşimi kaybedeli kısa bir süre oldu" şeklinde konuştu.

602a5847554280052c21cde9

"YAŞANANLAR İLGİNÇ"

Ayşe Mine'yi tekrardan fasıl alanına çeken 65 yaşındaki şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ise konuyla ilgili olarak Olcay Ünal Sert'e şunları söyledi:

602a5918554280052c21cdf7

"Şarkının atmosferini hepimiz yaşarken kıpırdanmalar oldu. Baktım ki Ayşe kendini fasılın dışına, grubun dışına attı. O an ne olduğunu anlayamadım ve yanıma alıp devam ettim. İnsanlar sevdikleriyle yan yana olmak istiyorlar. Böyle polemikler üzerine girmeyi sevmiyorum. Tatlıya bağlandı sonrasında finalde hep birlikte şarkılarımızı söyledik. İnsanlar kendi kendilerine göre bir yer seçiyorlar ve istedikleri olmayınca da strese giriyorlar..."

602a5848554280052c21cdef

"Programda birbirleriyle pek konuşmadılar, nedense kendi aralarında suskun kalmayı tercih ettiler. Belki sevgilerinden saygılarından ama böyle yansımasını istemezdim. İttirme oldu mu olmadı mı, bilemem. Yaşananlar ilginç tabii, eski sanatçılar kol kola sımsıcak olması gerekirken böyle haber olunca insanların ilgisini çekiyor tabi. En azından finalde barışarak gittiler."
602a5975554280052c21cdf9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı... 22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

20 yaşındaki genç 5 kilometre boyunca bakın neden kaçmış

20 yaşındaki genç 5 kilometre boyunca bakın neden kaçmış

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Diğer Haberler

Shawn Mendes sevgilisi Camila Cabello'nun ayağını öpünce olay oldu

Sosyal medyayı sallayan öpücük! 'İğrenç'

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Necati Şaşmaz beraat etti

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Eski korumasından Michael Jackson hakkında inanılmaz açıklama: 'Yüz maskesi takıyordu çünkü...'

En yakını açıkladı: 'Yüz maskesi takıyordu çünkü...'

Uludağ'da korana kapan Demet Akalın: Hacamat yaptıracağız

Virüsü Uludağ'da kaptı! 'Hacamat yaptıracağız'

Can Yaman- Diletta Leotta çiftinden aşk pozu

Aşıklardan yeni fotoğraf

Müge Anlı canlı yayında isyan etti! Sevgi Kıranlı'nın eşi Davut Kıranlı intihar etti mi?

Davut Kıranlı intihar etti mi? İsyan etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.