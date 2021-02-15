İbo Show'da yer kavgasında flaş gelişme! 'Tank gibi kadınım'

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV'de ekranlara gelen 'İbo Show' programında, Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasında fasılda yaşanan gerginlik dikkat çekti. Gülden Karaböcek ve o gün stüdyoda bulunan Karaböcek'in kızından açıklama geldi. Programın fasıl kısmında tüm sanatçılar sahneye çıktığı sırada, Ayşe Mine'nin şarkı söylerken Faruk Tınaz'ı ekarte ederek İbrahim Tatlıses'in yanına geçtiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Ayşe Mine, meslektaşı Gülden Karaböcek'in kendisini poposu ile ittiğini iddia edince, Gülden Karaböcek cephesinden yanıt gecikmedi. İbo Show'daki yer kavgasının perde arkası! 'Gülden Karaböcek, Ayşe Mine’ye popo atmış!' "BU MEVZU ÇOK UZADI" Olcay Ünal Sert'e konuşan Gülden Karaböcek, "Ben kimseyi itmedim. Ayrıca henüz ölmedim, bilerek yapılmış hiçbir şey yok. Kendi kendine uzaklaştı, gelmedi. Ahmet Selçuk İlkan çağırdı. Önceden İbrahim'in yanındaydı. Faruk'un yanına gelerek araya girdiği kayıtlarda var. Faruk'u itti mi, yer mi verdi bilemem. Bu mevzu çok uzadı. Gereksiz bir tartışma" ifadelerini kullandı. 'ARALARININ AÇILMASI 1984 YILINA DEK UZANIYOR' Usta sanatçının kızı Nur Karaböcek, "Stüdyoda cep telefonu ile çekim yapmak yasaktı. Görüntüleri biz de sosyal medyada gördük. Annemin haberi bile yoktu, ben söyledim. Orada, içeride izledim. Kesinlikle Ayşe Mine'nin anlattığı gibi bir şey olmadı. Bu tür saçma sapan konularla Annemin üzülmesini istemem. Şarkıcı Onur Akay da, daha önce düet yaptığı Ayşe Mine ile tek taraflı konuşarak haberi medyaya servis etmiş. Yaşananlar kesinlikle yazıldığı gibi değil. Aralarının açılması 1984 yılındaki İzmir Fuarı kadrosundan Ayşe Mine'nin çıkarılmasına dek uzanıyor" dedi.

"BENİ POPOSU İLE İTTİ" Ayşe Mine, "O gün beni itti. Ben de üzüldüm, uzaklaştım. Çünkü ben kırılgan bir yapıdayım. Uzaklaşınca herkes beni çağırdı, Ahmet Selçuk İlkan ve İbrahim Tatlıses de gördü. Görüntülerde onun ittiği var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bir kere Ayşe Mine'yim ben. Yer açmak istesem tank gibi kadınım. Ben bu iri yapımın altında çok hassas bir kadınım. Onun yaptığını mevzu bile etmedim. Beni poposu ile itti. Sonra da mevzuyu kendi lehine çevirdiler" açıklamasını yaptı.

'Fasılda Gülden Karaböcek'in önüne mi geçtiniz, onun önüne geçtiğiniz için mi sizi itti?' sorusuna Ayşe Mine, "Farkında bile değilim, hepimiz İbrahim'in yanında olalım diye. Hepimiz çocuk gibi hani. Hiç öyle huylarım yok. Benim hiçbir zaman öyle çabam olmadı, onun o çabaları var" yanıtını verdi. 'BU KADININ ARKADAŞI, DOSTU YOK' "Fuar döneminden mi aranız açık?" sorusu üzerine ise Ayşe Mine "Benim aram açık değil. Bu kadının arkadaşı, dostu yok. Ayrıca ben onu severim de. Bizler sanatçıyız, birbirlerimizi korumalıyız. Hepsinden büyük sanatçıyım. Ayrıca İzmir Fuarı'nda öyle bir kadro olmadı. Neşe Karaböcek benim en az 7-8 tane şarkımı okudu, ihtiyacı mı var? 'Günün Birinde'yi okudu. Ben Ayşe Mine'yim. 'Gözlerin Doğuyor Gecelerime'yi Zeki Müren'den önce ilk ben okudum. Gülden Karaböcek orada İbrahim'in yanına oturdu. Ben de köşede oturdum, ne kaybım var. Gülden Karaböcek hiç assolistlik yapmamış bir kadındır, ama ben assolistim. Ayrıca öyle dertliyim ki, kardeşimi kaybedeli kısa bir süre oldu" şeklinde konuştu.