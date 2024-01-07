İbo Show'daki filtreli hali gündem olmuştu! Hülya Avşar makyajsız haliyle yanıt verdi

Yılbaşı programları arasında belki de en çok İbo Show hafızalara kazındı. Sebebi ise ne şarkılardı ne de konuklar. İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar gibi isimleri tanımak yapılan bir filtre yüzünden epey zor oldu.

Konuk olduğu programda filtrenin ayarı kaçınca diğer konuklarla birlikte yüz hatları değişen Hülya Avşar geçtiğimiz gün makyajsız görüntülendi.

HEDEF GÖSTERİLDİĞİNE ŞAŞIRMIŞ

Sosyal medyada kendisinin hedef gösterilmesine şaşırdığını söyleyen Avşar Magazin Hattı'na konuştu.

Daha önce oynadığı bir dizide aşırı filtreli görüntüsüyle de gündem olan Avşar, “Montaj yapılırken fazla kaçmış olabilir. Kimsenin böyle bir talebi olmadı. Asıl ben mağdurum. Günlük hayatta makyaj bile yapmazken neden böyle şeyler konuşuluyor anlamış değilim” dedi.

Sanatçı, “Benimkini az kullanmışlar ona üzüldüm” diyerek eleştirilerle eğlendiğini de söyledi.







