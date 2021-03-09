İbo Show final olacak iddiası doğru mu? Açıklama geldi mi?

Star TV ile yeniden izleyici karşısına çıkan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un final yapacağı iddia edildi. Senelerdir Tatlıses'i yalnız bırakmayan ve İbo Show'u listenin zirvelerinde tutan sadık seyirci, İbo Show bitiyor mu, İbo Show final mi yapıyor gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Peki İbo Show final mi yapıyor?

Geçen senelerde silahlı saldırıya uğramasının ardından sahnelere ve televizyonlara uzun bir ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, bu büyük aranın ardından ekranların sevilen programı İbo Show ile yeniden yayın hayatına başlamıştı. Fakat kısa sürede büyük başarı elde edip başlangıçta seyirciden büyük ilgi gören program, reytinglere yenildi.

İBO SHOW FİNAL Mİ OLACAK? İBO SHOW REYTİNGDE KAÇINCI SIRADA?

Star TV'nin hafta sonu Cumartesi günleri saat 20:00'de yayınlanan eğlence programı, yine aynı gün yayınlanan rakipleri Kuzey Yıldızı, Gönül Dağı ve Kardeşlerim gibi listelerde üst sıralarda yer alan yapımlar sebebiyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi.

Düşük reytinglerle beklentileri karşılayamaması sebebiyle programın, final yapacağı konuşulmaya başlandı. Final iddiası ile ilgili kanal yönetiminden ve İbrahim Tatlıses'ten henüz bir açıklama gelmedi. Fakat reytingleri ciddi oranda düşen programın finalinin yakın olduğu öngörülüyor.