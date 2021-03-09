İbo Show final olacak iddiası doğru mu? Açıklama geldi mi?

Star TV ile yeniden izleyici karşısına çıkan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un final yapacağı iddia edildi. Senelerdir Tatlıses'i yalnız bırakmayan ve İbo Show'u listenin zirvelerinde tutan sadık seyirci, İbo Show bitiyor mu, İbo Show final mi yapıyor gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Peki İbo Show final mi yapıyor?
Geçen senelerde silahlı saldırıya uğramasının ardından sahnelere ve televizyonlara uzun bir ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, bu büyük aranın ardından ekranların sevilen programı İbo Show ile yeniden yayın hayatına başlamıştı. Fakat kısa sürede büyük başarı elde edip başlangıçta seyirciden büyük ilgi gören program, reytinglere yenildi.
Star TV'nin hafta sonu Cumartesi günleri saat 20:00'de yayınlanan eğlence programı, yine aynı gün yayınlanan rakipleri Kuzey Yıldızı, Gönül Dağı ve Kardeşlerim gibi listelerde üst sıralarda yer alan yapımlar sebebiyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi.
Düşük reytinglerle beklentileri karşılayamaması sebebiyle programın, final yapacağı konuşulmaya başlandı. Final iddiası ile ilgili kanal yönetiminden ve İbrahim Tatlıses'ten henüz bir açıklama gelmedi. Fakat reytingleri ciddi oranda düşen programın finalinin yakın olduğu öngörülüyor.
Sevilen program Tatlıses'in yaşadığı elim olay sonrası 9 senelik bir ara vermişti. 16 bölüm yayınlanan programın son bölümünde Yavuz Bingöl, Gülay, Niran Ünsal, İ.Altunsaray ve Serpil Sarı konuk olmuştu.
1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa'da doğan İbrahim Tatlıses, müzik kariyeri haricinde gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yaptı. Ayağında Kundura türküsü ile tanınan Tatlıses, kariyer hayatı boyunca otuzdan fazla albüm çıkardı ve pek çok farklı filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. 19 sene süren İbo Show programında ise sunuculuk yaptı. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Yunanistan gibi ülkelerde de tanınmaktadır. 69 yaşında olan Tatlıses, 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile sevgilidir.
Sinema, televizyon ve müzik sektörlerinin yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu),ulaşım gibi birçok alanda yatırımı da bulunmakta. Tatlıses, 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulmuştu.
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